Церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар" оказалась на грани отмены в этом году из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые до сих пор не удается обуздать.

Что известно об угрозе отмены церемонии Оскар-2025

По информации издания, из-за масштабных лесных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии, которые не утихают уже больше недели, организаторы кинопремии Оскар-2025 не только перенесли дату объявления номинантов, а вообще рассматривают вариант отмены проведения традиционного мероприятия.

Собеседники издания подчеркивают, что представители Академии киноискусств и наук США постоянно анализируют ситуацию и не видят возможности проведения мероприятия в условиях горящих вокруг масштабных пожаров.

Главная забота организаторов состоит в том, чтобы не выглядеть так, будто они празднуют, в то же время многие жители Лос-Анджелеса имеют дело с разбитым сердцем и невероятной потерей. И, конечно, даже если пожары погаснут в течение следующей недели, реальность такова, что город все еще будет испытывать боль, — объясняет один из собеседников. Поделиться

Кинопремия Оскар

Пока до конца остается непонятным, состоится ли проведение вручения престижной кинопремии или нет.

Однако организаторы уже отказались от традиционного громкого ужина и дарения драгоценных подарков победителям.

Основное внимание премии будет направлено на поддержку и сбор средств, когда предоставят соответствующие возможности, подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Что известно о причинах и последствиях масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе

По информации AP, причиной масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса стал жилой дом на Пьедра-Морада-Драйв, откуда пожар быстро распространился по территории густого леса вокруг.

Огонь уничтожил тысячи домов в престижном районе Пасифик-Палисейдс, о чем говорят спутниковые снимки.

Без жилья уже осталось более 340 тыс человек, среди них, в частности, голливудские звезды, потерявшие свои роскошные поместья.

Согласно отчетам Управления лесного хозяйства и пожарной охраны благодаря усилиям авиации и наземных пожарных ситуация постепенно стабилизируется.

Пожарные успешно ликвидировали большинство активных очагов огня, в частности, благодаря использованию инфракрасных технологий. В пострадавших районах набирают обороты восстановительные работы, жизнь постепенно возвращается в норму.