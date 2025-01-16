Церемонию Оскара-2025 могут отменить из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
Категория
Культура
Дата публикации

Церемонию Оскара-2025 могут отменить из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Оскар
Читати українською
Источник:  The Sun

Церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар" оказалась на грани отмены в этом году из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые до сих пор не удается обуздать.

Главные тезисы

  • Церемония Оскара-2025 находится под угрозой отмены из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, которые привели к уничтожению тысяч домов и эвакуации голливудских знаменитостей.
  • Организаторы рассматривают варианты переноса или отмены церемонии, сосредотачиваясь на поддержке пострадавших и сборе средств.
  • Причиной масштабных пожаров стал жилой дом, откуда огонь распространился по густому лесу, уничтожив тысячи домов в районе Пасифик-Палисейдс.
  • Ситуация с пожарами постепенно стабилизируется благодаря усилиям пожарных и использованию инфракрасных технологий.

Что известно об угрозе отмены церемонии Оскар-2025

По информации издания, из-за масштабных лесных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии, которые не утихают уже больше недели, организаторы кинопремии Оскар-2025 не только перенесли дату объявления номинантов, а вообще рассматривают вариант отмены проведения традиционного мероприятия.

Собеседники издания подчеркивают, что представители Академии киноискусств и наук США постоянно анализируют ситуацию и не видят возможности проведения мероприятия в условиях горящих вокруг масштабных пожаров.

Главная забота организаторов состоит в том, чтобы не выглядеть так, будто они празднуют, в то же время многие жители Лос-Анджелеса имеют дело с разбитым сердцем и невероятной потерей. И, конечно, даже если пожары погаснут в течение следующей недели, реальность такова, что город все еще будет испытывать боль, — объясняет один из собеседников.

Кинопремия Оскар может не состояться в 2025 году из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
Кинопремия Оскар

Пока до конца остается непонятным, состоится ли проведение вручения престижной кинопремии или нет.

Однако организаторы уже отказались от традиционного громкого ужина и дарения драгоценных подарков победителям.

Основное внимание премии будет направлено на поддержку и сбор средств, когда предоставят соответствующие возможности, подчеркивают журналисты издания.

Что известно о причинах и последствиях масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе

По информации AP, причиной масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса стал жилой дом на Пьедра-Морада-Драйв, откуда пожар быстро распространился по территории густого леса вокруг.

Огонь уничтожил тысячи домов в престижном районе Пасифик-Палисейдс, о чем говорят спутниковые снимки.

Без жилья уже осталось более 340 тыс человек, среди них, в частности, голливудские звезды, потерявшие свои роскошные поместья.

Согласно отчетам Управления лесного хозяйства и пожарной охраны благодаря усилиям авиации и наземных пожарных ситуация постепенно стабилизируется.

Пожарные успешно ликвидировали большинство активных очагов огня, в частности, благодаря использованию инфракрасных технологий. В пострадавших районах набирают обороты восстановительные работы, жизнь постепенно возвращается в норму.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Оскар-2025. Три украинских фильма попали в лонглист
Фарфоровая война
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США перенесли церемонию объявления номинантов на Оскар из-за лесных пожаров в Калифорнии
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Объявление номинантов на Оскар снова перенесли
Оскар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?