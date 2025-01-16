Церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар" оказалась на грани отмены в этом году из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, которые до сих пор не удается обуздать.
Главные тезисы
- Церемония Оскара-2025 находится под угрозой отмены из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, которые привели к уничтожению тысяч домов и эвакуации голливудских знаменитостей.
- Организаторы рассматривают варианты переноса или отмены церемонии, сосредотачиваясь на поддержке пострадавших и сборе средств.
- Причиной масштабных пожаров стал жилой дом, откуда огонь распространился по густому лесу, уничтожив тысячи домов в районе Пасифик-Палисейдс.
- Ситуация с пожарами постепенно стабилизируется благодаря усилиям пожарных и использованию инфракрасных технологий.
Что известно об угрозе отмены церемонии Оскар-2025
По информации издания, из-за масштабных лесных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии, которые не утихают уже больше недели, организаторы кинопремии Оскар-2025 не только перенесли дату объявления номинантов, а вообще рассматривают вариант отмены проведения традиционного мероприятия.
Собеседники издания подчеркивают, что представители Академии киноискусств и наук США постоянно анализируют ситуацию и не видят возможности проведения мероприятия в условиях горящих вокруг масштабных пожаров.
Пока до конца остается непонятным, состоится ли проведение вручения престижной кинопремии или нет.
Однако организаторы уже отказались от традиционного громкого ужина и дарения драгоценных подарков победителям.
Что известно о причинах и последствиях масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе
По информации AP, причиной масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса стал жилой дом на Пьедра-Морада-Драйв, откуда пожар быстро распространился по территории густого леса вокруг.
Огонь уничтожил тысячи домов в престижном районе Пасифик-Палисейдс, о чем говорят спутниковые снимки.
Без жилья уже осталось более 340 тыс человек, среди них, в частности, голливудские звезды, потерявшие свои роскошные поместья.
Согласно отчетам Управления лесного хозяйства и пожарной охраны благодаря усилиям авиации и наземных пожарных ситуация постепенно стабилизируется.
Пожарные успешно ликвидировали большинство активных очагов огня, в частности, благодаря использованию инфракрасных технологий. В пострадавших районах набирают обороты восстановительные работы, жизнь постепенно возвращается в норму.
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