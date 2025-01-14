Академия киноискусств и наук США вторично вынуждена была перенести церемонию объявления номинантов на престижную кинопремию "Оскар", поскольку в Лос-Анджелесе на территории Калифорнии продолжают бушевать масштабные пожары.

Что известно о переносе объявления номинантов на кинопремию Оскар

В совместном заявлении руководства Академии киноискусств отмечается, что, учитывая масштабные пожары в Лос-Анджелесе, они видят необходимым продлить период голосования и перенести дату объявления номинантов.

Решение было принято из-за того, что масштабные пожары в пригородах Лос-Анджелеса существенно усложняют организацию масштабных мер, связанных с вручением престижной премии.

Оскар

Церемония объявления номинантов на этот раз была перенесена на 23 января. Также было объявлено об отмене ежегодного обеда номинантов, который традиционно должен был состояться 10 февраля.

Мероприятие проводится уже много лет и является одним из символов Оскара. Однако в связи с сложившимися из-за лесных пожаров обстоятельствами обед отменили второй раз с момента его проведения в 1982 году. Первая отмена произошла в 2021 году, когда из-за пандемии коронавируса были введены ограничения на массовые мероприятия, что сделало невозможным проведение подобных встреч.

Несмотря на эти изменения, церемония вручения премии Оскар намечена на 2 марта.

Что известно о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе и их последствиях

В настоящее время количество погибших в результате масштабных пожаров в элитных пригородах Лос-Анджелеса на территории Калифорнии составляет 25 человек, большинство из них пока даже не успели опознать.

Спасатели и местные власти готовятся к тому, что количество погибших будет увеличиваться.

Уничтожены более 12 тысяч домов, среди которых особняки известных американских звезд Пэрис Гилтон и Энтони Хопкинса.

Пожарные продолжают тушить остатки огня, но синоптики предупреждают о новой угрозе: в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может достигать скорости 110 км/ч. Особо опасная ситуация прогнозируется во вторник, 14 января.

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули заверила, что службы делают все возможное для борьбы со стихией.