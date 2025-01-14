Академія кіномистецтв і наук США вдруге змушена була перенести церемонію оголошення номінантів на престижну кінопремію “Оскар”, оскільки у Лос-Анджелесі на території Каліфорнії продовжують вирувати масштабні пожежі.

Що відомо про перенесення оголошення номінантів на кінопремію Оскар

У спільній заяві керівництва Академії кіномистецтв зазначається, що з огляду на масштабні пожежі у Лос-Анджелесі вони вбачають за необхідне подовжити період голосування та перенести дату оголошення номінантів.

Рішення було ухвалене через те, що масштабні пожежі у передмістях Лос-Анджелеса суттєво ускладнюють організацію масштабних заходів, які пов’язані із врученням престижної премії.

Оскар

Церемонію оголошення номінантів на цей раз було перенесено на 23 січня. Також було оголошено про скасування щорічного обіду номінантів, який традиційно мав відбутися 10 лютого.

Захід проводиться вже багато років і є одним з символів Оскара. Однак у зв’язку з обставинами, що склалися через лісові пожежі, обід скасували вдруге з моменту його проведення в 1982 році. Перше скасування сталося у 2021 році, коли через пандемію коронавірусу були введені обмеження на масові заходи, що унеможливило проведення подібних зустрічей.

Попри ці зміни, церемонія вручення премії Оскар запланована на 2 березня.

Що відомо про масштабні пожежі у Лос-Анджелесі та їхні наслідки

Наразі кількість загиблих внаслідок масштабних пожеж в елітних передмістях Лос-Анджелеса на території Каліфорнії складає 25 осіб, більшість з них поки навіть не встигли опізнати.

Рятувальники та місцева влада готуються до того, що кількість загиблих буде збільшуватись.

Знищено понад 12 тисяч будинків, серед яких особняки відомих американських зірок Періс Гілтон та Ентоні Гопкінса.

Пожежники продовжують гасити залишки вогню, але синоптики попереджають про нову загрозу: найближчими днями очікується посилення вітру, що може досягати швидкості 110 км/год. Особливо небезпечна ситуація прогнозується у вівторок, 14 січня.

Начальник пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі запевнила, що служби роблять усе можливе для боротьби зі стихією.