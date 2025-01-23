На північ від Лос-Анджелеса спалахнула і швидко поширюється нова масштабна пожежа, яка становить надзвичайну небезпеку для жителів міста.

Що відомо про нову масштабну пожежу в районі Лос-Анджелеса

Зазначається, що вогонь вже охопив площу у 38 квадратних кілометрів. Ситуацію з гасінням ускладнює сильний вітер та велика кількість сухого чагарника у цьому районі.

Місцева влада вже наказала провести евакуацію понад 31 тис місцевих жителей.

Нова пожежа, що вже отримала назву "Г'юз", буквально за кілька годин вже складала до двох третин від пожежі "Ітон", яка буквально кілька тижнів тому спустошила одноіменний район Лос-Анджелеса.

Посадовці попереджають місцевих жителей, що вони наражаються на безпосередню безпеку життю, відмовляючись від евакуації.

На більшій частині Південної Каліфорнії досі діє "червоне" попередження через надзвичайний ризик виникнення пожеж через сильні сухі вітри.

Що відомо про надзвичайну небезпеку пожежі "Г'юз"

Окрім того, що ця пожежа, яка спалахнула в районі озера Кастаїк швидко поширюється, вона становить небезпеку для місцевої ядерної станції.

Пожежа Г'юз почалася пізно вранці в середу в районі озера Кастаїк округу Лос-Анджелес, швидко знищивши 1378 гектарів лісу.

Представники Лісової служби США та пожежники з Лос-Анджелеса виїхали на місце події й оголосили, що весь національний парк площею 283 000 гектарів у горах Сан-Габріель закрито для відвідувачів.

За словами Джейкоба Вайглера, координатора з лісових пожеж в окрузі Центральний Пірс, штат Вашингтон, у початковому запиті йшлося про те, що пожежа вже практично вийшла з-під контролю.