В больнице в окрестностях Рима произошел масштабный пожар. Есть погибшие

Поздно вечером в пятницу в результате пожара в больнице города Тиволи в 30 км от Рима погибли четыре человека.

Во время пожара в больнице в окрестностях Рима погибли четыре человека

Около двухсот человек были эвакуированы из больницы, где минувшей ночью произошел большой пожар.

Пациентов, в зависимости от неотложных проблем в лечении, развезли по разным медицинским учреждениям итальянской столицы.

Пожар, вероятно, вспыхнул в подвале здания, сначала охватив морг, затем часть кухонь и первый этаж, но густой дым распространился и на верхние этажи. По меньшей мере, один из пациентов был найден мертвым из-за недостатка кислорода.

Для выяснения причин смерти четырех пожилых людей было назначено вскрытие. По предварительной информации, один из них скончался по причинам, не связанным с пожаром.

Здание больницы сейчас не пригодно для использования. В ближайшие несколько дней, когда окружающая среда остынет, будет проведена проверка по установлению причин пожара.

В связи с пожаром перекрывали движение по трассе, соединяющей Тиволи, популярное туристическое направление с виллами, принадлежащими к наследию ЮНЕСКО, с Римом.

В Брюсселе из-за пожара в больнице эвакуировали десятки пациентов

Из-за пожара в больнице одной из коммун Брюсселя эвакуировали несколько десятков пациентов; распространение огня удалось быстро остановить.

Возгорание произошло после 10 утра в одной из комнат больницы Titeca в коммуне Схарбек. Пожарные получили звонок в 10.20. На место сразу отправили пять единиц пожарной техники, пять "скорых", три мобильных медицинских бригады.

Огонь не успел вырваться за пределы комнаты, где произошло возгорание, но пожар вызвал густое облако дыма. Около 60 пациентов эвакуировали из их палат в спортзал.

Менее чем через полчаса пожар потушили, никто не пострадал.