В лікарні на околицях Рима сталася масштабна пожежа. Є загиблі

Пізно ввечері у п'ятницю в результаті пожежі в лікарні міста Тіволі за 30 км від Рима загинули четверо людей.

Під час пожежі в лікарні на околицях Рима загинули четверо людей

Близько двохсот людей були евакуйовані з лікарні, де минулої ночі сталася велика пожежа.

Пацієнтів, в залежності від нагальних проблем у лікуванні, розвезли по різних медичних закладів італійської столиці.

Пожежа, ймовірно, спалахнула в підвалі будівлі, спочатку охопивши морг, потім частину кухонь і перший поверх, але густий дим поширився і на верхні поверхи. Щонайменше один з пацієнтів був знайдений мертвим через нестачу кисню.

Для з'ясування причин смерті чотирьох літніх людей було призначено розтин. За попередньою інформацією, один з них помер з причин, не пов'язаних з пожежею.

Будівля лікарні нині непридатна для використання. У найближчі кілька днів, коли навколишнє середовище охолоне, буде проведена перевірка для встановлення причин пожежі.

У зв’язку з пожежею перекривали рух трасою, яка з’єднує Тіволі, популярний туристичний напрямок з віллами, які належать до спадщини ЮНЕСКО, з Римом.

У Брюсселі через пожежу у лікарні евакуйовували десятки пацієнтів

Через пожежу у лікарні однієї з комун Брюсселя евакуювали кілька десятків пацієнтів; поширення вогню вдалося швидко зупинити.

Займання сталося після 10 ранку в одній з кімнат лікарні Titeca, що у комуні Схарбек. Пожежники отримали дзвінок о 10:20. На місце одразу відправили п’ять одиниць пожежної техніки, п’ять "швидких", три мобільні медичні бригади.

Вогонь не встиг вирватися за межі кімнати, де сталося займання, але пожежа спричинила густу хмару диму. Близько 60 пацієнтів евакуювали з їхніх палат до спортзали.

Менш як за пів години пожежу загасили, ніхто не постраждав.