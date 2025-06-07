Під Москвою вирує масштабна пожежа на складах — відео

Пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами палає у підмосковному місті Пушкіно вже кілька годин.

Під Москвою не можуть загасити пожежу на складах

Палає будівля на Новій вулиці. Усередині — ЛЗР в бочках, газові балони та піддони. Вогонь швидко поширюється. До гасіння залучили понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Причиною пожежі називають вибух газових балонів. Площа пожежі становить 8,1 тис кв м.

Третій склад також під загрозою займання рятувальники намагаються не допустити переходу вогню. На місце слідує лабораторія заміру повітря щодо перевищення ГДК.

Наразі до 20 тисяч квадратів збільшилася площа пожежі на складі у підмосковному Пушкіні. Ранг підвищили до 4. На місце готується вилетіти авіація для гасіння.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи на місці пожежі.