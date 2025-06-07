Під Москвою вирує масштабна пожежа на складах — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Під Москвою вирує масштабна пожежа на складах — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами палає у підмосковному місті Пушкіно вже кілька годин.

Головні тези:

  • Пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами у Пушкіно триває вже кілька годин, відбулись вибухи газових балонів.
  • Понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки залучено на місці для гасіння пожежі.
  • Площа пожежі на складах у підмосковному місті Пушкіно збільшилася до 20 тис квадратних метрів, ранг підвищений до 4.

Під Москвою не можуть загасити пожежу на складах

Палає будівля на Новій вулиці. Усередині — ЛЗР в бочках, газові балони та піддони. Вогонь швидко поширюється. До гасіння залучили понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Причиною пожежі називають вибух газових балонів. Площа пожежі становить 8,1 тис кв м.

Третій склад також під загрозою займання рятувальники намагаються не допустити переходу вогню. На місце слідує лабораторія заміру повітря щодо перевищення ГДК.

Наразі до 20 тисяч квадратів збільшилася площа пожежі на складі у підмосковному Пушкіні. Ранг підвищили до 4. На місце готується вилетіти авіація для гасіння.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи на місці пожежі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео
В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Волгограді РФ спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі — відео
У Волгограді РФ спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У комплексі "Москва-Сіті" вирує пожежа внаслідок вибуху автомобіля — відео
Москва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?