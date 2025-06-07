Під Москвою вирує масштабна пожежа на складах — відео

Пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами палає у підмосковному місті Пушкіно вже кілька годин.
Головні тези:
- Пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами у Пушкіно триває вже кілька годин, відбулись вибухи газових балонів.
- Понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки залучено на місці для гасіння пожежі.
- Площа пожежі на складах у підмосковному місті Пушкіно збільшилася до 20 тис квадратних метрів, ранг підвищений до 4.
Під Москвою не можуть загасити пожежу на складах
Палає будівля на Новій вулиці. Усередині — ЛЗР в бочках, газові балони та піддони. Вогонь швидко поширюється. До гасіння залучили понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки.
Причиною пожежі називають вибух газових балонів. Площа пожежі становить 8,1 тис кв м.
Третій склад також під загрозою займання рятувальники намагаються не допустити переходу вогню. На місце слідує лабораторія заміру повітря щодо перевищення ГДК.
Наразі до 20 тисяч квадратів збільшилася площа пожежі на складі у підмосковному Пушкіні. Ранг підвищили до 4. На місце готується вилетіти авіація для гасіння.
Місцеві жителі повідомляють про вибухи на місці пожежі.
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