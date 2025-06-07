Под Москвой бушует масштабный пожар на складах — видео

Пожар на складе с горюче-смазочными материалами горит в подмосковном городе Пушкино уже несколько часов.

Под Москвой не могут потушить пожар на складах

Пылает здание на Новой улице. Внутри — ЛВЖ в бочках, газовые баллоны и поддоны. Огонь быстро распространяется. К тушению привлекли более 50 спасателей и 12 единиц техники.

Причиной пожара называют взрыв газовых баллонов. Площадь пожара составляет 8,1 тыс. кв.

Третий состав также под угрозой возгорания спасатели пытаются не допустить переход огня. На место следует лаборатория замера воздуха по превышению ПДК.

Пока до 20 тысяч квадратов увеличилась площадь пожара на складе в подмосковном Пушкине. Ранг повысили до 4. На место готовится вылететь авиация для тушения.

Местные жители сообщают о взрывах на месте пожара.