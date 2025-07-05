В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар — видео

В центральной Калифорнии в округе Сан-Луис-Обиспо вспыхнул масштабный лесной пожар, который уже стал крупнейшим в штате этого года.

В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар

Как сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь под названием Madre Fire стремительно распространяется из-за жары и сильного ветра, охватив уже более 70 800 акров.

Стихия началась в среду около 13:00 по местному времени.

Более 600 спасателей и 46 пожарных машин пытаются взять его под контроль. В настоящее время локализовано только 10% пожара. Повреждены по меньшей мере одно здание, еще 50 — под угрозой.

Спикер пожарной службы Калифорнии Тони Дэвис сообщил в пятницу, что более 200 людям приказано эвакуироваться из домов.

В тушении огня задействованы воздушные танкеры, производящие сброс воды с неба. Из-за масштабного задымления ухудшилось качество воздуха в Лос-Анджелесе, расположенном в 110 милях.

#MadreFire 7.4.2025 Update: Acreage is 70,800, with 10% containment & 1 outbuilding destroyed . For more information visit fire https://t.co/vI0Ng2RyWJ pic.twitter.com/pNrDPrUU8R — San Luis Obispo County Fire Department (@CALFIRE_SLO) July 4, 2025

Также объявлено экстренное закрытие Национального памятника равнины Карризо. Власти призывают людей оставаться дома и не препятствовать работе спасателей.