В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар — видео
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В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар — видео

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Источник:  Daily Express

В центральной Калифорнии в округе Сан-Луис-Обиспо вспыхнул масштабный лесной пожар, который уже стал крупнейшим в штате этого года.

Главные тезисы

  • Масштабный лесной пожар в центральной Калифорнии стал крупнейшим в этом году, охватив уже более 70 800 акров.
  • Более 200 человек были эвакуированы из-за пожара, многие здания находятся под угрозой.
  • Пожар в Калифорнии вызван жарой и сильным ветром, локализовано только 10% огня, причины пока не установлены.

В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар

Как сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь под названием Madre Fire стремительно распространяется из-за жары и сильного ветра, охватив уже более 70 800 акров.

Стихия началась в среду около 13:00 по местному времени.

Более 600 спасателей и 46 пожарных машин пытаются взять его под контроль. В настоящее время локализовано только 10% пожара. Повреждены по меньшей мере одно здание, еще 50 — под угрозой.

Спикер пожарной службы Калифорнии Тони Дэвис сообщил в пятницу, что более 200 людям приказано эвакуироваться из домов.

В тушении огня задействованы воздушные танкеры, производящие сброс воды с неба. Из-за масштабного задымления ухудшилось качество воздуха в Лос-Анджелесе, расположенном в 110 милях.

Также объявлено экстренное закрытие Национального памятника равнины Карризо. Власти призывают людей оставаться дома и не препятствовать работе спасателей.

Причины возгорания пока не установлены. Пожар уже превышает втрое масштабы январской катастрофы в Полисейдсе, охватившей 23 тысячи акров и унесших 12 жизней.

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