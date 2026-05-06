Масштабный лесной пожар бушует в Закарпатье — видео

Авиация тушит масштабный лесной пожар в Закарпатье

Об этом сообщили в Фейсбуке Управления ГСЧС в Закарпатской области.

По состоянию на 13.00 6 мая спасатели и лесоводы продолжают тушить пожар на территории Свалявского надлесничества. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров. К ликвидации пожара привлечены 352 человека и 48 единиц техники, а также авиация ГСЧС — работает самолет.

Пожар в Закарпатье

Как сообщают в ГСЧС, задействовано 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.

Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП «Леса Украины» и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.

5 мая в Закарпатье начался машстабный пожар возле Воловца на склонах хребта Боржавские полонины.