Масштабный лесной пожар бушует в Закарпатье — видео

Продолжается ликвидация масштабного лесного пожара в Закарпатье, к ликвидации привлечены 352 человека, работает авиация ГСЧС.
Главные тезисы
- В Закарпатье продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который охватил около 75 гектаров леса.
- К тушению пожара привлечены 352 человека, 96 спасателей и 22 единицы техники, авиация ГСЧС.
Авиация тушит масштабный лесной пожар в Закарпатье
Об этом сообщили в Фейсбуке Управления ГСЧС в Закарпатской области.
Как сообщают в ГСЧС, задействовано 96 спасателей и 22 единицы техники. На помощь прибыли подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей, которые вместе привлекли еще 59 спасателей и 14 единиц техники.
Кроме того, к тушению пожара привлечены 143 работника Карпатского филиала ГП «Леса Украины» и 10 единиц техники. Также помогают 43 местных жителя.
5 мая в Закарпатье начался машстабный пожар возле Воловца на склонах хребта Боржавские полонины.
