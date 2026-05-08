Спасатели ликвидируют 9 лесных пожаров в четырех областях Украины
В четырех областях Украины продолжается тушение девяти лесных пожаров, общей площадью более 2 тысяч гектаров, из них шесть - локализованы.

В Сарненском районе Ровенской области локализовали пожар лесного массива на площади 90 га.

В Житомирской области идет ликвидация масштабного лесного пожара в Полесском природном заповеднике. Примерная площадь возгорания 500 га. Сильный ветер и высокая температура воздуха способствуют быстрому распространению огня.

Ситуацию усложняет то, что часть территорий заминирована, поэтому спасатели не могут полноценно работать на отдельных участках. Для разминирования вовлечены саперы ГСЧС. Также в тушении используют БПЛА и роботизированную технику.

В Киевской области в зоне отчуждения идет ликвидация пожара лесной подстилки. В настоящее время огнем пройдено 1180 га. Распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

В Черниговской области в приграничных районах продолжается пожар лесной подстилки, ориентировочной площадью 1200 га. Из-за близости к границе, хаотического минирования территорий и угрозы российских обстрелов привлечение техники и личного состава ГСЧС невозможно. Сотрудники лесничества создают минерализованные полосы, чтобы не допустить распространения огня.

Всего на всех локациях от ГСЧС привлечены 379 пожарных и 99 единиц техники. В ГСЧС отмечают, что ситуация полностью контролируемая.

