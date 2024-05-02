Рівень життя в Росії через три роки буде нижчим за Туркменістан — дані МВФ

Росія найближчими роками продовжить втрачати позиції в рейтингу країн світу за рівнем життя.
Економіка Росії активно знижується
За оцінками МВФ, зараз РФ посідає 68 місце у світі за ВВП на душу населення, який вважається показником рівня економічної активності та якості життя громадян.
Минулого року російська економіка згенерувала 13 648 дол подушевого ВВП — у шість разів менше, ніж США (81 632 дол), у чотири рази менше, ніж Німеччина, і майже в 10 разів менше, ніж світовий лідер — Люксембург (129 810 дол).
За останні 10 років ВВП душу населення РФ, за даними МВФ, скоротився на 16%.
У результаті в світовому рейтингу Росія опинилася на одному рівні з Мексикою (13 642 дол) і нижчою, ніж Панама (18 725 дол), Аргентина (14 024 дол), Болгарія (15 854 дол) та Угорщина (22 146 дол).
За прогнозом МВФ, у найближчі три роки ВВП у Росії на душу населення зросте лише на 11%, до 15 146 дол. Унаслідок цього Росія відкотиться у восьмий десяток країн і пропустить вперед Казахстан і Туркменістан, у яких, за прогнозами, до 2027 року ВВП на душу населення досягне 15 964 дол і 15 517 дол відповідно.
Санкції проти Росії: чи є ефект
Уже третій рік Захід бомбардує економіку Росії санкціями, намагаючись покарати за повномасштабне вторгнення в Україну. Тривалий час офіційний Кремль відкрито висміював західні економічні обмеження, зокрема й стелю цін на нафту.
Варто зазначити, що саме нафта і газ довгий час були основним джерелом поповнення скарбниці Путіна. Після того, як європейський ринок закрився для Росії основними покупцями нафти у Кремля стали Індія і Китай.
23 березня видання Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні компанії більше не прийматимуть танкери, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", через ризик, пов'язаний із санкціями.
18 квітня видання Bloomberg повідомило, що Москва хоче обійти західні санкції, проклавши два нові маршрути в Азію через Іран і арктичне узбережжя.
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