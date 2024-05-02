Рівень життя в Росії через три роки буде нижчим за Туркменістан — дані МВФ

Росія найближчими роками продовжить втрачати позиції в рейтингу країн світу за рівнем життя.

Економіка Росії активно знижується

За оцінками МВФ, зараз РФ посідає 68 місце у світі за ВВП на душу населення, який вважається показником рівня економічної активності та якості життя громадян.

Минулого року російська економіка згенерувала 13 648 дол подушевого ВВП — у шість разів менше, ніж США (81 632 дол), у чотири рази менше, ніж Німеччина, і майже в 10 разів менше, ніж світовий лідер — Люксембург (129 810 дол).

За останні 10 років ВВП душу населення РФ, за даними МВФ, скоротився на 16%.

У результаті в світовому рейтингу Росія опинилася на одному рівні з Мексикою (13 642 дол) і нижчою, ніж Панама (18 725 дол), Аргентина (14 024 дол), Болгарія (15 854 дол) та Угорщина (22 146 дол).

За прогнозом МВФ, у найближчі три роки ВВП у Росії на душу населення зросте лише на 11%, до 15 146 дол. Унаслідок цього Росія відкотиться у восьмий десяток країн і пропустить вперед Казахстан і Туркменістан, у яких, за прогнозами, до 2027 року ВВП на душу населення досягне 15 964 дол і 15 517 дол відповідно.

Санкції проти Росії: чи є ефект

Уже третій рік Захід бомбардує економіку Росії санкціями, намагаючись покарати за повномасштабне вторгнення в Україну. Тривалий час офіційний Кремль відкрито висміював західні економічні обмеження, зокрема й стелю цін на нафту.

Варто зазначити, що саме нафта і газ довгий час були основним джерелом поповнення скарбниці Путіна. Після того, як європейський ринок закрився для Росії основними покупцями нафти у Кремля стали Індія і Китай.

23 березня видання Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні компанії більше не прийматимуть танкери, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", через ризик, пов'язаний із санкціями.