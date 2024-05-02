Уровень жизни в России через три года будет ниже Туркменистана — данные МВФ

Россия в ближайшие годы продолжит терять позиции в рейтинге стран мира по уровню жизни.

Экономика России активно снижается

По оценкам МВФ, сейчас РФ занимает 68-е место в мире по ВВП на душу населения, который считается показателем уровня экономической активности и качества жизни граждан.

В прошлом году российская экономика сгенерировала 13 648 долл. подушевого ВВП — в шесть раз меньше, чем США (81 632 долл.), в четыре раза меньше, чем Германия, и почти в 10 раз меньше, чем мировой лидер — Люксембург (129 810 долл.).

За последние 10 лет ВВП на душу населения РФ, по данным МВФ, сократился на 16%.

В результате в мировом рейтинге Россия оказалась на одном уровне с Мексикой (13 642 долл.) и ниже, чем Панама (18 725 долл.), Аргентина (14 024 долл.), Болгария (15 854 долл.) и Венгрия (22 146 долл.).

По прогнозу МВФ, в ближайшие три года ВВП в России на душу населения вырастет всего на 11%, до 15 146 дол. В результате Россия откатится в восьмой десяток стран и пропустит вперед Казахстан и Туркменистан, в которых, по прогнозам, к 2027 году ВВП на душу населения достигнет 15 964 долл. и 15 517 долл. соответственно.

Санкции против России: есть ли эффект

Уже третий год Запад бомбит экономику России санкциями, пытаясь наказать за полномасштабное вторжение в Украину. Долгое время официальный Кремль открыто высмеивал западные экономические ограничения, в том числе потолок цен на нефть.

Следует отметить, что именно нефть и газ долгое время являлись основным источником пополнения казны Путина. После того, как европейский рынок закрылся для России, основными покупателями нефти у Кремля стали Индия и Китай.

23 марта издание Bloomberg писало, что индийские нефтеперерабатывающие компании больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО "Совкомфлот", из-за риска, связанного с санкциями.