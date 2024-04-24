У Bloomberg проанализировали влияние западных санкций на экономику России

Международный валютный фонд ожидает, что в следующем году рост замедлится до 1,8% и предупредил, что потенциальные темпы роста России упали примерно до 1,25% с 1,7% до войны.

Экономика РФ растет, несмотря на западные санкции

Правительство России повысило свой прогноз роста экономики на 2024 год. Фактически новый прогноз ВВП Москвы на уровне 2,8% соответствует последнему прогнозу МВФ в 3,2%.

Bloomberg пишет, что сильный рынок труда и быстрый рост заработной платы помогают стимулировать потребительские расходы. При этом, по данным МВФ, "есть некоторые признаки перегрева", поскольку безработица находится на рекордно низком уровне.

Эксперт Александр Исаков пояснил, что санкции в отношении российских энергоресурсов не так жестки, как против Венесуэлы и Ирана, потому что Запад пытается сдержать дальнейший рост цен на нефть.

Кроме того, некоторые ограничения ввели в 2014 году после вторжения в Крым, и Россия уже амортизировала эти расходы. При этом он отметил, что некоторые крупные транснациональные корпорации не покинули российский рынок. Поделиться

Также эксперт отметил, что российские домохозяйства сохраняют уверенность благодаря напряженному рынку труда. В настоящее время уровень безработицы составляет 2,8%.

Кроме этого, Исаков отметил, что добровольный призыв в армию с денежными стимулами позволил сохранить покой населения.

Будет ли российская экономика продолжать расти

Ограниченность рынка труда действительно является побочным эффектом бюджетных расходов, связанных с войной, частично финансируемых за счет экспорта энергоносителей. Москве необходимо, чтобы цены на нефть оставались на нынешнем уровне в 90 долларов за баррель, чтобы сберечь баланс бюджета.

МВФ ожидает, что в следующем году рост замедлится до 1,8% и предупредил, что потенциальные темпы роста России упали примерно до 1,25% с 1,7% до войны. Поделиться

Отмечается, что это означает, что доход на душу населения в России больше не может приближаться к западноевропейскому уровню в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Санкции против России

Запад продолжает бомбить экономику России санкциями, пытаясь наказать за агрессию против Украины. Долгое время официальный Кремль открыто высмеивал западные экономические ограничения.

23 марта издание Bloomberg писало, что индийские нефтеперерабатывающие компании больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО "Совкомфлот", из-за риска, связанного с санкциями. Поделиться

18 апреля издание Bloomberg сообщило, что Москва хочет обойти западные санкции, проложив два новых маршрута в Азию через Иран и арктическое побережье.