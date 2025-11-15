Роналду отримав червону картку вперше в карʼєрі

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав перше вилучення у своїй карʼєрі, граючи за національну команду. Така неочікувана подія відбулася під час матчу 5 туру відбору на ЧС-2026, в якому Португалія грала проти збірної Ірландії.
Головні тези:
- Зірковий нападник був вимушений покинути поле.
- Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес пояснив поведінку Роналду.
Червона картка для Роналду — що сталося
Як зазначає O Jogo, зірковий нападник вийшов у стартовому складі.
Однак на 59-й хвилині Роналду вдарив захисника Дара O'Ші ліктем.
Після цього інциденту шведський арбітр показав 40-річному футболісту червону картку — він був вимушений покинути поле.
З заявою з цього приводу виступив головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес.
За словами останнього, причина вилучення доволі проста — Роналду аж занадто пристрасний і розчаровується, коли збірна не виграє.
Що важливо розуміти, матч завершився з рахунком 2:0 на користь Ірландії.
Перемогу команді приніс Трой Парротт, який забив два голи у першому таймі.
