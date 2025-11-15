Роналду отримав червону картку вперше в карʼєрі

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав перше вилучення у своїй карʼєрі, граючи за національну команду. Така неочікувана подія відбулася під час матчу 5 туру відбору на ЧС-2026, в якому Португалія грала проти збірної Ірландії.

Червона картка для Роналду — що сталося

Як зазначає O Jogo, зірковий нападник вийшов у стартовому складі.

Однак на 59-й хвилині Роналду вдарив захисника Дара O'Ші ліктем.

Після цього інциденту шведський арбітр показав 40-річному футболісту червону картку — він був вимушений покинути поле.

З заявою з цього приводу виступив головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес.

За словами останнього, причина вилучення доволі проста — Роналду аж занадто пристрасний і розчаровується, коли збірна не виграє.

Це те, чого ми хочемо від усіх гравців. Крім того, нападнику дуже важко, коли його тримають, коли є фізичний контакт. Зображення гірші, ніж було насправді, це схоже на удар ліктем. 60 або 70 хвилин його тримали і штовхали, і він намагався звільнитися від захисника, — стверджує тренер.

Що важливо розуміти, матч завершився з рахунком 2:0 на користь Ірландії.