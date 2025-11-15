Роналду отримав червону картку вперше в карʼєрі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Роналду отримав червону картку вперше в карʼєрі

Червона картка для Роналду - що сталося
Джерело:  online.ua

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав перше вилучення у своїй карʼєрі, граючи за національну команду. Така неочікувана подія відбулася під час матчу 5 туру відбору на ЧС-2026, в якому Португалія грала проти збірної Ірландії.

Головні тези:

  • Зірковий нападник був вимушений покинути поле. 
  • Тренер збірної Португалії Роберто Мартінес пояснив поведінку Роналду.

Червона картка для Роналду — що сталося

Як зазначає O Jogo, зірковий нападник вийшов у стартовому складі.

Однак на 59-й хвилині Роналду вдарив захисника Дара O'Ші ліктем.

Після цього інциденту шведський арбітр показав 40-річному футболісту червону картку — він був вимушений покинути поле. 

З заявою з цього приводу виступив головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес.

За словами останнього, причина вилучення доволі проста — Роналду аж занадто пристрасний і розчаровується, коли збірна не виграє.

Це те, чого ми хочемо від усіх гравців. Крім того, нападнику дуже важко, коли його тримають, коли є фізичний контакт. Зображення гірші, ніж було насправді, це схоже на удар ліктем. 60 або 70 хвилин його тримали і штовхали, і він намагався звільнитися від захисника, — стверджує тренер.

Що важливо розуміти, матч завершився з рахунком 2:0 на користь Ірландії.

Перемогу команді приніс Трой Парротт, який забив два голи у першому таймі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Роналду шокував мережу каблучкою для Джорджини Родрігес
Роналду шокував мережу каблучкою для Джорджини Родрігес
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Роналду може зіткнутися зі серйозними проблемами через Дженніфер Лопес
Роналду
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Перший футболіст-мільярдер. Роналду очолив топ найбагатших спортсменів
Роналду

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?