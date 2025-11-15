Роналду получил красную карточку впервые в карьере

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду получил первое изъятие в своей карьере, играя за национальную команду. Такое неожиданное событие произошло во время матча 5-го тура отбора на ЧМ-2026, в котором Португалия играла против сборной Ирландии.
Главные тезисы
- Звездный нападающий был вынужден покинуть поле.
- Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил поведение Роналду.
Красная карточка для Роналду — что произошло
Как отмечает O Jogo, звездный нападающий вышел в стартовом составе.
Однако на 59-й минуте Роналду ударил защитника Дара O'Ши локтем.
После этого инцидента шведский арбитр показал 40-летнему футболисту красную карточку — он был вынужден покинуть поле.
С заявлением по этому поводу выступил главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.
По словам последнего, причина изъятия довольно простая — Роналду слишком страстный и разочаровывается, когда сборная не выиграет.
Что важно понимать, матч завершился со счетом 2:0 в пользу Ирландии.
Победу команде принес Трой Парротт, забивший два гола в первом тайме.
