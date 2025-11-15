Роналду получил красную карточку впервые в карьере

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду получил первое изъятие в своей карьере, играя за национальную команду. Такое неожиданное событие произошло во время матча 5-го тура отбора на ЧМ-2026, в котором Португалия играла против сборной Ирландии.

Красная карточка для Роналду — что произошло

Как отмечает O Jogo, звездный нападающий вышел в стартовом составе.

Однако на 59-й минуте Роналду ударил защитника Дара O'Ши локтем.

После этого инцидента шведский арбитр показал 40-летнему футболисту красную карточку — он был вынужден покинуть поле.

С заявлением по этому поводу выступил главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

По словам последнего, причина изъятия довольно простая — Роналду слишком страстный и разочаровывается, когда сборная не выиграет.

Это то, что мы хотим от всех игроков. Кроме того, нападающему очень тяжело, когда его держат, когда есть физический контакт. Изображение хуже, чем было на самом деле, это похоже на удар локтем. 60 или 70 минут его держали и толкали, и он пытался освободиться от защитника, — утверждает тренер. Поделиться

Что важно понимать, матч завершился со счетом 2:0 в пользу Ирландии.