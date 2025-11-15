Роналду получил красную карточку впервые в карьере
Категория
Спорт
Дата публикации

Роналду получил красную карточку впервые в карьере

Красная карточка для Роналду - что произошло
Читати українською
Источник:  online.ua

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду получил первое изъятие в своей карьере, играя за национальную команду. Такое неожиданное событие произошло во время матча 5-го тура отбора на ЧМ-2026, в котором Португалия играла против сборной Ирландии.

Главные тезисы

  • Звездный нападающий был вынужден покинуть поле.
  • Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил поведение Роналду.

Красная карточка для Роналду — что произошло

Как отмечает O Jogo, звездный нападающий вышел в стартовом составе.

Однако на 59-й минуте Роналду ударил защитника Дара O'Ши локтем.

После этого инцидента шведский арбитр показал 40-летнему футболисту красную карточку — он был вынужден покинуть поле.

С заявлением по этому поводу выступил главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

По словам последнего, причина изъятия довольно простая — Роналду слишком страстный и разочаровывается, когда сборная не выиграет.

Это то, что мы хотим от всех игроков. Кроме того, нападающему очень тяжело, когда его держат, когда есть физический контакт. Изображение хуже, чем было на самом деле, это похоже на удар локтем. 60 или 70 минут его держали и толкали, и он пытался освободиться от защитника, — утверждает тренер.

Что важно понимать, матч завершился со счетом 2:0 в пользу Ирландии.

Победу команде принес Трой Парротт, забивший два гола в первом тайме.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду шокировал сеть кольцом для Джорджины Родригес
Кольцо для Джорджины шокирует впечатляющей ценой
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду может столкнуться с серьезными проблемами из-за Дженнифер Лопес
Роналду
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Первый футболист-миллиардер. Роналду возглавил топ самых богатых спортсменов
Роналду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?