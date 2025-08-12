Роналду шокировал сеть кольцом для Джорджины Родригес

В конце концов произошло то, чего так долго ждали большинство фанатов португальского футболиста Криштиану Роналду — он сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Однако на этом приятные сюрпризы не закончились.
Главные тезисы
- Ориентировочная цена драгоценности – около 10 миллионов долларов.
- Влюбленные познакомились еще в далеком 2016 году, сейчас воспитывают 2 общих детей.
Кольцо для Джорджины шокирует впечатляющей ценой
Роскошный подарок оценил ювелирный эксперт Максвелл Стоун.
По словам последнего, звездный футболист превзошел все ожидания, когда сделал предложение любимой с роскошным бриллиантом овальной огранки весом 30 каратов.
Что важно понимать, средний размер обручального кольца большинства звезд составляет около 4 каратов, тогда как у обычных людей — примерно 1 карат.
Максвелл Стоун обращает внимание на то, что впечатляющий центральный камень обрамляют большие боковые бриллианты.
Более того, указано, что само украшение почти наверняка выполнено из платины — самого прочного, самого редкого и дорогого металла для изготовления колец.
По словам эксперта, стоимость ювелирной коллекции Джорджины уже превышает 4 миллиона долларов, поэтому не удивительно, что ее обручальное кольцо можно назвать "самым эффектным в 2025 году".
Ориентировочная цена драгоценности — около 10 миллионов долларов.
