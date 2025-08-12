Роналду шокировал сеть кольцом для Джорджины Родригес

В конце концов произошло то, чего так долго ждали большинство фанатов португальского футболиста Криштиану Роналду — он сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Однако на этом приятные сюрпризы не закончились.

Кольцо для Джорджины шокирует впечатляющей ценой

Роскошный подарок оценил ювелирный эксперт Максвелл Стоун.

По словам последнего, звездный футболист превзошел все ожидания, когда сделал предложение любимой с роскошным бриллиантом овальной огранки весом 30 каратов.

Что важно понимать, средний размер обручального кольца большинства звезд составляет около 4 каратов, тогда как у обычных людей — примерно 1 карат.

Фото: скриншот

Максвелл Стоун обращает внимание на то, что впечатляющий центральный камень обрамляют большие боковые бриллианты.

Более того, указано, что само украшение почти наверняка выполнено из платины — самого прочного, самого редкого и дорогого металла для изготовления колец.

По словам эксперта, стоимость ювелирной коллекции Джорджины уже превышает 4 миллиона долларов, поэтому не удивительно, что ее обручальное кольцо можно назвать "самым эффектным в 2025 году".