Роналду признался, какой работы действительно боится

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду откровенно рассказал, что считает тренерскую работу очень сложной, потому, мол, никогда за нее не возьмется.
Главные тезисы
- Состояние португальца дает ему возможность не заниматься тренерством после завершения футбольной карьеры.
- Роналду и раньше давал понять, что эта профессия его не интересует.
Роналду поделился своими планами
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день именно португальский нападающий является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, ведь зарабатывает 206 млн фунтов стерлингов в год.
Журналисты поинтересовались у Роналду, планирует ли он работать тренером после завершения футбольной карьеры.
Что интересно, последнее заявление звезды указывает на то, не он изменил свою позицию за последнее десятилетие.
Да, еще в 2016 он четко дал понять всем своим фанатам, что они никогда не увидят его в роли тренера:
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