Роналду признался, какой работы действительно боится

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду откровенно рассказал, что считает тренерскую работу очень сложной, потому, мол, никогда за нее не возьмется.

Роналду поделился своими планами

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день именно португальский нападающий является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, ведь зарабатывает 206 млн фунтов стерлингов в год.

Журналисты поинтересовались у Роналду, планирует ли он работать тренером после завершения футбольной карьеры.

Я никогда не стану тренером. Никогда. Это очень сложная работа, и она не входит в мои планы ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет. Криштиану Роналду Португальский футболист

Что интересно, последнее заявление звезды указывает на то, не он изменил свою позицию за последнее десятилетие.

Да, еще в 2016 он четко дал понять всем своим фанатам, что они никогда не увидят его в роли тренера: