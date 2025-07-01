Роналду признался, какой работы действительно боится
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Спорт
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Роналду признался, какой работы действительно боится

Роналду поделился своими планами
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Источник:  The Mirror

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду откровенно рассказал, что считает тренерскую работу очень сложной, потому, мол, никогда за нее не возьмется.

Главные тезисы

  • Состояние португальца дает ему возможность не заниматься тренерством после завершения футбольной карьеры.
  • Роналду и раньше давал понять, что эта профессия его не интересует.

Роналду поделился своими планами

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день именно португальский нападающий является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, ведь зарабатывает 206 млн фунтов стерлингов в год.

Журналисты поинтересовались у Роналду, планирует ли он работать тренером после завершения футбольной карьеры.

Я никогда не стану тренером. Никогда. Это очень сложная работа, и она не входит в мои планы ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Португальский футболист

Что интересно, последнее заявление звезды указывает на то, не он изменил свою позицию за последнее десятилетие.

Да, еще в 2016 он четко дал понять всем своим фанатам, что они никогда не увидят его в роли тренера:

Есть другая жизнь после футбола. Я думаю, что сначала это будет тяжело, но если вы спросите меня, хочу ли я быть тренером, я отвечу "нет", — подчеркнул тогда Роналду.

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