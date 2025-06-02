"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году

Издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году.
Главные тезисы
- Футбольный клуб “Реал” из Мадрида возглавил рейтинг самых дорогих спортивных организаций мира в 2025 году по данным Forbes.
- Статистика показывает, что “Реал” оценивается в 6,75 млрд долл, с годовым доходом в 1,129 млрд долл.
- Второе место в рейтинге занял английский клуб “Манчестер Юнайтед” со стоимостью 6,6 млрд долл.
"Реал" стал самым дорогим футбольным клубом мира в 2025 году
Как сообщает издание, лидером списка снова стал испанский клуб "Реал" (Мадрид).
Стоимость «Реала» оценена в 6,75 млрд долл., что является рекордным показателем, а годовой доход составил 1,129 млрд долл.
Далее следуют английский "Манчестер Юнайтед" (6,6 млрд долл.) и испанская "Барселона" (5,65 млрд долл.).
Топ-10 рейтинга Forbes:
«Реал» (Испания) — 6,75 млрд долл. (доход — 1,129 млрд долл.)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 6,6 млрд долл. (834 млн долл.)
«Барселона» (Испания) — 5,65 млрд долл. (821 млн долл.)
«Ливерпуль» (Англия) — 5,4 млрд долл. (773 млн долл.)
«Манчестер Сити» (Англия) — 5,3 млрд долл. (901 млн долл.)
«Бавария» (Германия) — 5,1 млрд долл. (827 млн долл.)
ПСЖ (Франция) — 4,6 млрд долл. (870 млн долл.)
«Арсенал» (Англия) — 3,4 млрд долл. (771 млн долл.)
«Тоттенхэм» (Англия) — 3,3 млрд долл. (66 млн долл.)
«Челси» (Англия) — 3,25 млрд долл. (591 млн долл.).
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