"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году
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"Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году

"Реал"
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Источник:  Forbes

Издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2025 году.

Главные тезисы

  • Футбольный клуб “Реал” из Мадрида возглавил рейтинг самых дорогих спортивных организаций мира в 2025 году по данным Forbes.
  • Статистика показывает, что “Реал” оценивается в 6,75 млрд долл, с годовым доходом в 1,129 млрд долл.
  • Второе место в рейтинге занял английский клуб “Манчестер Юнайтед” со стоимостью 6,6 млрд долл.

"Реал" стал самым дорогим футбольным клубом мира в 2025 году

Как сообщает издание, лидером списка снова стал испанский клуб "Реал" (Мадрид).

Стоимость «Реала» оценена в 6,75 млрд долл., что является рекордным показателем, а годовой доход составил 1,129 млрд долл.

Далее следуют английский "Манчестер Юнайтед" (6,6 млрд долл.) и испанская "Барселона" (5,65 млрд долл.).

Топ-10 рейтинга Forbes:

  1. «Реал» (Испания) — 6,75 млрд долл. (доход — 1,129 млрд долл.)

  2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 6,6 млрд долл. (834 млн долл.)

  3. «Барселона» (Испания) — 5,65 млрд долл. (821 млн долл.)

  4. «Ливерпуль» (Англия) — 5,4 млрд долл. (773 млн долл.)

  5. «Манчестер Сити» (Англия) — 5,3 млрд долл. (901 млн долл.)

  6. «Бавария» (Германия) — 5,1 млрд долл. (827 млн долл.)

  7. ПСЖ (Франция) — 4,6 млрд долл. (870 млн долл.)

  8. «Арсенал» (Англия) — 3,4 млрд долл. (771 млн долл.)

  9. «Тоттенхэм» (Англия) — 3,3 млрд долл. (66 млн долл.)

  10. «Челси» (Англия) — 3,25 млрд долл. (591 млн долл.).

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