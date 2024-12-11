ФИФА назвала страны-хозяйки ЧМ по футболу в 2030 и 2034 годах
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ФИФА назвала страны-хозяйки ЧМ по футболу в 2030 и 2034 годах

ЧМ
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Источник:  FIFA

Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании Конгресса организации утвердила хозяев двух чемпионатов мира – в 2030 и 2034 годах. Ими стали Испания, Португалия и Марокко, а также Саудовская Аравия соответственно.

Главные тезисы

  • Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко, объединяя Европу и Африку.
  • Саудовская Аравия станет страной-хозяйкой ЧМ в 2034 году, возможно проведение турнира в январе из-за благоприятных климатических условий.
  • Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер критикует современный футбол за его коммерциализацию и перенасыщенность деньгами.
  • История проведения чемпионатов мира в Уругвае, Аргентине и Парагвае в 2030 году, а также в Саудовской Аравии в 2034 году.
  • Узнайте о подробностях проведения ЧМ по футболу в 2030 и 2034 годах, включая количество участвующих стран и культурные особенности турниров.

ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии

Международный руководящий орган футбола избрал кандидатуру хозяев, которыми стали Испания, Португалия и Марокко в 2030 году и Саудовская Аравия — в 2034-м.

В 2030 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны — Испания, Португалия и Марокко. Впервые в истории чемпионат мира будет проходить в двух разных континентах: Европе и Африке.

Также, в честь 100-летия соревнований первый поединок чемпионата мира-2030 состоится в Уругвае, который принимал Мундиаль в 1930-м, а второй и третий — в Аргентине и Парагвае.

Хозяйкой ЧМ-2034 стала Саудовская Аравия, которая стала единственной страной, своевременно подавшей заявку на проведение турнира. Мундиаль в 2034-м могут провести в январе из-за приемлемых погодных условий и масштабных религиозных событий.

Блаттер раскритиковал современный футбол за перенасыщенность деньгами

По словам бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, современный футбол стал слишком коммерческим, и он сожалеет, что был причастен к этому.

Мой предшественник Авеланж после чемпионата мира в ЮАР сказал мне, что я создал монстра. Он был прав. ФИФА была бедна, когда я пришел туда как директор программ развития в 1975 году, — отмечает Блаттер.

Бывший глава ФИФА вспоминает , что в начале его работы такие компании как Adidas не платили никаких денег, а просто давали мячи и футболки.

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