ФИФА назвала страны-хозяйки ЧМ по футболу в 2030 и 2034 годах

Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании Конгресса организации утвердила хозяев двух чемпионатов мира – в 2030 и 2034 годах. Ими стали Испания, Португалия и Марокко, а также Саудовская Аравия соответственно.
Главные тезисы
- Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко, объединяя Европу и Африку.
- Саудовская Аравия станет страной-хозяйкой ЧМ в 2034 году, возможно проведение турнира в январе из-за благоприятных климатических условий.
- Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер критикует современный футбол за его коммерциализацию и перенасыщенность деньгами.
- История проведения чемпионатов мира в Уругвае, Аргентине и Парагвае в 2030 году, а также в Саудовской Аравии в 2034 году.
- Узнайте о подробностях проведения ЧМ по футболу в 2030 и 2034 годах, включая количество участвующих стран и культурные особенности турниров.
ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии
Международный руководящий орган футбола избрал кандидатуру хозяев, которыми стали Испания, Португалия и Марокко в 2030 году и Саудовская Аравия — в 2034-м.
Также, в честь 100-летия соревнований первый поединок чемпионата мира-2030 состоится в Уругвае, который принимал Мундиаль в 1930-м, а второй и третий — в Аргентине и Парагвае.
Хозяйкой ЧМ-2034 стала Саудовская Аравия, которая стала единственной страной, своевременно подавшей заявку на проведение турнира. Мундиаль в 2034-м могут провести в январе из-за приемлемых погодных условий и масштабных религиозных событий.
Блаттер раскритиковал современный футбол за перенасыщенность деньгами
По словам бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, современный футбол стал слишком коммерческим, и он сожалеет, что был причастен к этому.
Бывший глава ФИФА вспоминает , что в начале его работы такие компании как Adidas не платили никаких денег, а просто давали мячи и футболки.
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