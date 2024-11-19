Забарный уже зимой может стать игроком Челси

Лондонский Челси планирует подписать контракт с защитником сборной Украины и "Борнмута" Ильей Забарным.

Что известно о намерениях "Челси" подписать контракт с Забарным

Журналисты издания отмечают , что подписание контракта с Забарным может состояться уже в январе следующего года.

Ожидается, что лондонский клуб должен активизировать усилия по этому вопросу в течение ближайших двух месяцев.

Илья Забарный

При этом среди других клубов, также претендующих на подписание Забарного, Ливерпуль.

Кроме этого, на подписание контракта с Забарным также нацелен "Тоттенхэм", который уже долгое время следит за игрой украинского защитника.

Что известно о выступлениях Забарного за "Борнмут"

22-летний Илья Забарный перешел из киевского "Динамо" в "Борнмут" в январе 2023 года и с тех пор стал ключевым игроком команды.

В нынешнем сезоне АПЛ украинец сыграл во всех 11 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

На счету Забарного 11 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. Украинец — лидер обороны и играет без замен во всех встречах Премьер-лиги.

Забарный — восьмой украинец, забивавший в матчах АПЛ. Среди легионеров, выступающих в английской элите, также отмечались Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Михаил Мудрик.

"Борнмут" оценивает Забарного в 50 млн. фунтов. Руководство клуба и тренерский штаб хотели бы оставить украинца в команде, но отпустят его, если получат подобающее предложение.

В 2023 году "Борнмут" заплатил "Динамо" 22,7 млн евро за трансфер Ильи Забарного.