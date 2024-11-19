Забарный уже зимой может стать игроком Челси

Лондонский Челси планирует подписать контракт с защитником сборной Украины и "Борнмута" Ильей Забарным.
Главные тезисы
- Челси намерен подписать украинского защитника Илью Забарного из Борнмута.
- Забарный стал ключевым игроком для Борнмута, участвуя во всех матчах Премьер-лиги и забив в них гол.
- Лидер обороны имеет высокую стоимость и привлекает внимание не только Челси, но и других топ-клубов, включая Ливерпуль и Тоттенхэм.
- Руководство Борнмута готово отпустить Забарного за должное предложение, после того как клуб заплатил за него 22,7 млн евро.
- Подписание контракта с Ильей Забарным возможно уже в январе следующего года, что вызывает конкуренцию со стороны других английских клубов.
Что известно о намерениях "Челси" подписать контракт с Забарным
Журналисты издания отмечают , что подписание контракта с Забарным может состояться уже в январе следующего года.
Ожидается, что лондонский клуб должен активизировать усилия по этому вопросу в течение ближайших двух месяцев.
При этом среди других клубов, также претендующих на подписание Забарного, Ливерпуль.
Кроме этого, на подписание контракта с Забарным также нацелен "Тоттенхэм", который уже долгое время следит за игрой украинского защитника.
Что известно о выступлениях Забарного за "Борнмут"
22-летний Илья Забарный перешел из киевского "Динамо" в "Борнмут" в январе 2023 года и с тех пор стал ключевым игроком команды.
В нынешнем сезоне АПЛ украинец сыграл во всех 11 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
На счету Забарного 11 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. Украинец — лидер обороны и играет без замен во всех встречах Премьер-лиги.
Забарный — восьмой украинец, забивавший в матчах АПЛ. Среди легионеров, выступающих в английской элите, также отмечались Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Михаил Мудрик.
"Борнмут" оценивает Забарного в 50 млн. фунтов. Руководство клуба и тренерский штаб хотели бы оставить украинца в команде, но отпустят его, если получат подобающее предложение.
В 2023 году "Борнмут" заплатил "Динамо" 22,7 млн евро за трансфер Ильи Забарного.
На счету Забарного 11 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. Украинец — лидер обороны и играет без замен во всех встречах Премьер-лиги.
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