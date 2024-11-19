Забарний вже взимку може стати гравцем Челсі

Що відомо про наміри “Челсі” підписати контракт із Забарним

Журналісти видання зазначають, що підписання контракту з Забарним може відбутись вже в січні наступного року.

Очікується, що лондонський клуб має активізувати зусилля з цього питання протягом двох найближчих місяців.

Ілля Забарний

При цьому серед інших клубів, які також претендують на підписання Забарного, Ліверпуль.

Окрім цього на підписання контракту із Забарним також націлений "Тоттенгем", який вже тривалий час слідкує за грою українського захисника.

Що відомо про виступи Забарного за "Борнмут”

22-річний Ілля Забарний перейшов з київського "Динамо" до "Борнмута" в січні 2023 року і з того часу став ключовим гравцем команди.

У нинішньому сезоні АПЛ українець зіграв у всіх 11 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 32 мільйони євро.

На рахунку Забарного 11 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.

Забарний — восьмий українець, що забивав у матчах АПЛ. Серед легіонерів, що наразі виступають в англійській еліті, також відзначалися Олександр Зінченко, Віталій Миколенко та Михайло Мудрик.

"Борнмут" оцінює Забарного у 50 млн фунтів. Керівництво клубу та тренерський штаб хотіли б залишити українця у команді, але відпустять його, якщо отримають належну пропозицію.

У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.