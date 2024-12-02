Около 100 футбольных фанатов и зрителей погибли во время массовых беспорядков на футбольном матче в крупнейшем городе на юге Гвинеи. Среди погибших тоже дети.
Главные тезисы
- Массовые беспорядки на футбольном матче в Гвинее привели к гибели десятков футбольных фанатов и зрителей, включая детей.
- Политические партии требуют расследования случившихся столкновений и принятия мер против организаторов турнира в условиях недовольства и политической нестабильности.
- Силовики пытались восстановить порядок с помощью слезоточивого газа, но ситуация лишь усугубилась, вызвав обострение конфликта.
- Гвинея находится под контролем военных после свержения власти в 2021 году, что привело к политическому напряжению и нестабильности в стране.
- Президент Мамади Думбуя оказался под критикой за неспособность удовлетворить ожидания граждан и предотвратить массовые беспорядки на футбольном матче.
Что известно о массовой гибели людей во время футбольного матча в Гвинее
Отмечается, что массовые беспорядки вспыхнули 1 декабря в Нзерэкоре во время финала местного турнира между командами Лабе и Нзерекоре.
В то же время коалиция политических партий сообщила, что в результате давки погибли десятки человек, а также многие получили ранения.
По информации местных СМИ, силовики пытались использовать слезоточивый газ, чтобы остановить хаос, произошедший после назначения спорного пенальти во время футбольного матча.
🚨#BREAKING: Clashes break out between rival fans at soccer match in N’zerekore, Guinea, killing at least 100 people.— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 1, 2024
📌#NZerekore | #Guinea
At least 100 people were killed on Sunday after clashes broke out between rival fans at a soccer match in N'Zerekore, Guinea, AFP… pic.twitter.com/ZvzSnsHR3F
По информации журналистов, среди погибших также есть дети, а некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Что известно о политическом напряжении в Гвинее
По словам представителей коалиции "Национальный альянс за альтернативу и демократию", необходимо расследовать обстоятельства массовых столкновений и гибели большого количества людей.
Там заявили, что турнир был организован для того, чтобы получить поддержку "незаконных и неуместных" политических амбиций военного лидера.
Гвинея находится под контролем военных после того, как они свергли президента Альфа Конде в 2021 году. Эта страна одна из тех, где военные в Западной Африке захватили власть и отсрочили возвращение в гражданское правление.
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