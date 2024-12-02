В Гвинее футбольный поединок перерос в массовые беспорядки — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Гвинее футбольный поединок перерос в массовые беспорядки — видео

Массовые беспорядки в Гвинее
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Источник:  AP

Около 100 футбольных фанатов и зрителей погибли во время массовых беспорядков на футбольном матче в крупнейшем городе на юге Гвинеи. Среди погибших тоже дети.

Главные тезисы

  • Массовые беспорядки на футбольном матче в Гвинее привели к гибели десятков футбольных фанатов и зрителей, включая детей.
  • Политические партии требуют расследования случившихся столкновений и принятия мер против организаторов турнира в условиях недовольства и политической нестабильности.
  • Силовики пытались восстановить порядок с помощью слезоточивого газа, но ситуация лишь усугубилась, вызвав обострение конфликта.
  • Гвинея находится под контролем военных после свержения власти в 2021 году, что привело к политическому напряжению и нестабильности в стране.
  • Президент Мамади Думбуя оказался под критикой за неспособность удовлетворить ожидания граждан и предотвратить массовые беспорядки на футбольном матче.

Что известно о массовой гибели людей во время футбольного матча в Гвинее

Отмечается, что массовые беспорядки вспыхнули 1 декабря в Нзерэкоре во время финала местного турнира между командами Лабе и Нзерекоре.

Во время давки были зафиксированы жертвы, признал премьер-министр Гвинеи Амаду Оури Бах.

В то же время коалиция политических партий сообщила, что в результате давки погибли десятки человек, а также многие получили ранения.

По информации местных СМИ, силовики пытались использовать слезоточивый газ, чтобы остановить хаос, произошедший после назначения спорного пенальти во время футбольного матча.

Это (спорный пенальти) разозлил болельщиков, бросавших камни. Именно поэтому службы безопасности применили слезоточивый газ, сообщают журналисты местного издания Media Guinea.

По информации журналистов, среди погибших также есть дети, а некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Что известно о политическом напряжении в Гвинее

По словам представителей коалиции "Национальный альянс за альтернативу и демократию", необходимо расследовать обстоятельства массовых столкновений и гибели большого количества людей.

Там заявили, что турнир был организован для того, чтобы получить поддержку "незаконных и неуместных" политических амбиций военного лидера.

Гвинея находится под контролем военных после того, как они свергли президента Альфа Конде в 2021 году. Эта страна одна из тех, где военные в Западной Африке захватили власть и отсрочили возвращение в гражданское правление.

Мамади Думбуя стал президентом три года назад, заявив, что он предотвращает сползание страны в хаос, и наказал предыдущее правительство за невыполнение обещаний. Однако его критиковали за то, что он не оправдал возложенных на него надежд, подчеркивают журналисты издания.

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