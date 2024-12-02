Около 100 футбольных фанатов и зрителей погибли во время массовых беспорядков на футбольном матче в крупнейшем городе на юге Гвинеи. Среди погибших тоже дети.

Что известно о массовой гибели людей во время футбольного матча в Гвинее

Отмечается, что массовые беспорядки вспыхнули 1 декабря в Нзерэкоре во время финала местного турнира между командами Лабе и Нзерекоре.

Во время давки были зафиксированы жертвы, признал премьер-министр Гвинеи Амаду Оури Бах. Поделиться

В то же время коалиция политических партий сообщила, что в результате давки погибли десятки человек, а также многие получили ранения.

По информации местных СМИ, силовики пытались использовать слезоточивый газ, чтобы остановить хаос, произошедший после назначения спорного пенальти во время футбольного матча.

Это (спорный пенальти) разозлил болельщиков, бросавших камни. Именно поэтому службы безопасности применили слезоточивый газ, сообщают журналисты местного издания Media Guinea. Поделиться

🚨#BREAKING: Clashes break out between rival fans at soccer match in N’zerekore, Guinea, killing at least 100 people.



📌#NZerekore | #Guinea



At least 100 people were killed on Sunday after clashes broke out between rival fans at a soccer match in N'Zerekore, Guinea, AFP… pic.twitter.com/ZvzSnsHR3F — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 1, 2024

По информации журналистов, среди погибших также есть дети, а некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Что известно о политическом напряжении в Гвинее

По словам представителей коалиции "Национальный альянс за альтернативу и демократию", необходимо расследовать обстоятельства массовых столкновений и гибели большого количества людей.

Там заявили, что турнир был организован для того, чтобы получить поддержку "незаконных и неуместных" политических амбиций военного лидера.

Гвинея находится под контролем военных после того, как они свергли президента Альфа Конде в 2021 году. Эта страна одна из тех, где военные в Западной Африке захватили власть и отсрочили возвращение в гражданское правление.