Близько 100 футбольних фанатів та глядачів загинули під час масових заворушень на футбольному матчі у найбільшому місті на півдні Гвінеї. Серед загиблих також діти.
Головні тези:
- Під час футбольного матчу у Гвінеї відбулись масові заворушення, внаслідок яких загинули десятки людей, включаючи дітей.
- Спроби служб безпеки зупинити хаос за допомогою сльозогінного газу не врятували ситуацію, а лише погіршили її.
- Політичні партії Гвінеї вимагають ретельного розслідування сутичок на футбольному матчі та загибелі людей, вважаючи організацію турніру провокацією влади.
- Гвінея перебуває під контролем військових після свердження влади у 2021 році, що створює політичну напругу та нестабільність у країні.
- Президент Мамаді Думбуя зазнав критики за свою діяльність та неспроможність виправдати очікування громадян.
Що відомо про масову загибель людей під час футбольного матчу у Гвінеї
Зазначається, що масові заворушення спалахнули 1 грудня у місті Нзерекоре під час фіналу місцевого турніру між командами Лабе і Нзерекоре.
Водночас коаліція політичних партій повідомила, що внаслідок тисняви загинули десятки людей, а також багато осіб отримали поранення.
За інформацією місцевих ЗМІ, силовики намагалися використати сльозогінний газ, аби зупинити хаос, який стався після призначення спірного пенальті під час футбольного матчу.
🚨#BREAKING: Clashes break out between rival fans at soccer match in N’zerekore, Guinea, killing at least 100 people.— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 1, 2024
📌#NZerekore | #Guinea
At least 100 people were killed on Sunday after clashes broke out between rival fans at a soccer match in N'Zerekore, Guinea, AFP… pic.twitter.com/ZvzSnsHR3F
За інформацією журналістів, серед загиблих також є діти, а дехто з постраждалих перебуває у критичному стані.
Що відомо про політичну напругу в Гвінеї
За словами представників коаліції "Національний альянс за альтернативу і демократію", необхідно розслідувати обставини масових сутичок і загибелі великої кількості людей.
Там заявили, що турнір було організовано для того, аби отримати підтримку "незаконних і недоречних" політичних амбіцій військового лідера.
Гвінея перебуває під контролем військових після того, як вони скинули президента Альфа Конде у 2021 році. Ця країна є однією із тих, де військові у Західній Африці захопили владу та відтермінували повернення до цивільного правління.
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