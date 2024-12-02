Близько 100 футбольних фанатів та глядачів загинули під час масових заворушень на футбольному матчі у найбільшому місті на півдні Гвінеї. Серед загиблих також діти.

Що відомо про масову загибель людей під час футбольного матчу у Гвінеї

Зазначається, що масові заворушення спалахнули 1 грудня у місті Нзерекоре під час фіналу місцевого турніру між командами Лабе і Нзерекоре.

Під час тисняви були зафіксовані жертви, — визнав прем'єр-міністр Гвінеї Амаду Оурі Бах. Поширити

Водночас коаліція політичних партій повідомила, що внаслідок тисняви загинули десятки людей, а також багато осіб отримали поранення.

За інформацією місцевих ЗМІ, силовики намагалися використати сльозогінний газ, аби зупинити хаос, який стався після призначення спірного пенальті під час футбольного матчу.

Це (спірний пенальті) розлютив вболівальників, які кидали каміння. Саме тому служби безпеки застосували сльозогінний газ, — повідомляють журналісти місцевого видання Media Guinea. Поширити

🚨#BREAKING: Clashes break out between rival fans at soccer match in N’zerekore, Guinea, killing at least 100 people.



📌#NZerekore | #Guinea



At least 100 people were killed on Sunday after clashes broke out between rival fans at a soccer match in N'Zerekore, Guinea, AFP… pic.twitter.com/ZvzSnsHR3F — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 1, 2024

За інформацією журналістів, серед загиблих також є діти, а дехто з постраждалих перебуває у критичному стані.

Що відомо про політичну напругу в Гвінеї

За словами представників коаліції "Національний альянс за альтернативу і демократію", необхідно розслідувати обставини масових сутичок і загибелі великої кількості людей.

Там заявили, що турнір було організовано для того, аби отримати підтримку "незаконних і недоречних" політичних амбіцій військового лідера.

Гвінея перебуває під контролем військових після того, як вони скинули президента Альфа Конде у 2021 році. Ця країна є однією із тих, де військові у Західній Африці захопили владу та відтермінували повернення до цивільного правління.