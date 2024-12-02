У Гвінеї футбольний поєдинок переріс у масові заворушення — відео
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У Гвінеї футбольний поєдинок переріс у масові заворушення — відео

Заворушення у Гвінеї
Джерело:  AP

Близько 100 футбольних фанатів та глядачів загинули під час масових заворушень на футбольному матчі у найбільшому місті на півдні Гвінеї. Серед загиблих також діти. 

Головні тези:

  • Під час футбольного матчу у Гвінеї відбулись масові заворушення, внаслідок яких загинули десятки людей, включаючи дітей.
  • Спроби служб безпеки зупинити хаос за допомогою сльозогінного газу не врятували ситуацію, а лише погіршили її.
  • Політичні партії Гвінеї вимагають ретельного розслідування сутичок на футбольному матчі та загибелі людей, вважаючи організацію турніру провокацією влади.
  • Гвінея перебуває під контролем військових після свердження влади у 2021 році, що створює політичну напругу та нестабільність у країні.
  • Президент Мамаді Думбуя зазнав критики за свою діяльність та неспроможність виправдати очікування громадян.

Що відомо про масову загибель людей під час футбольного матчу у Гвінеї

Зазначається, що масові заворушення спалахнули 1 грудня у місті Нзерекоре під час фіналу місцевого турніру між командами Лабе і Нзерекоре.

Під час тисняви були зафіксовані жертви, — визнав прем'єр-міністр Гвінеї Амаду Оурі Бах.

Водночас коаліція політичних партій повідомила, що внаслідок тисняви загинули десятки людей, а також багато осіб отримали поранення. 

За інформацією місцевих ЗМІ, силовики намагалися використати сльозогінний газ, аби зупинити хаос, який стався після призначення спірного пенальті під час футбольного матчу. 

Це (спірний пенальті) розлютив вболівальників, які кидали каміння. Саме тому служби безпеки застосували сльозогінний газ, — повідомляють журналісти місцевого видання Media Guinea.

За інформацією журналістів, серед загиблих також є діти, а дехто з постраждалих перебуває у критичному стані.

Що відомо про політичну напругу в Гвінеї

За словами представників коаліції "Національний альянс за альтернативу і демократію", необхідно розслідувати обставини масових сутичок і загибелі великої кількості людей.

Там заявили, що турнір було організовано для того, аби отримати підтримку "незаконних і недоречних" політичних амбіцій військового лідера. 

Гвінея перебуває під контролем військових після того, як вони скинули президента Альфа Конде у 2021 році. Ця країна є однією із тих, де військові у Західній Африці захопили владу та відтермінували повернення до цивільного правління. 

Мамаді Думбуя став президентом три роки тому, заявивши, що він запобігає сповзанню країни до хаосу, і покарав попередній уряд за невиконання обіцянок. Однак його критикували за те, що він не виправдав покладених на нього сподівань, — підкреслюють журналісти видання.

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