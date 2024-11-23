По словам бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, современный футбол стал слишком коммерческим, и он сожалеет, что был причастен к этому.

Блаттер раскритиковал современный футбол за перенасыщенность деньгами

Мой предшественник Авеланж после чемпионата мира в ЮАР сказал мне, что я создал монстра. Он был прав. ФИФА была бедна, когда я пришел туда как директор программ развития в 1975 году, — отмечает Блаттер. Поделиться

Бывший глава ФИФА вспоминает , что в начале его работы такие компании как Adidas не платили никаких денег, а просто давали мячи и футболки.

Йозеф Блаттер

Первое коммерческое спонсорское соглашение было подписано только в 1976 году с Coca-Cola. А потом появилось общественное телевидение, крутившее рекламу.

Блаттер предупредил о вероятном упадке футбола

Блаттер подчеркнул, что футбол стал "золотым дном" для телевидения, невероятным шоу, которое можно было продать за огромные деньги.

Эксглава ФИФА подчеркнул, что первым действительно прибыльным чемпионатом мира стал ЧМ-2010 в Южной Африке.

Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он сидел в удобной позе и денежная машина работала. Теперь он разгоняет ее все сильнее, — подчеркнул Блаттер. Поделиться

Он выразил недовольство увеличением количества матчей и турниров из-за желания увеличить прибыльность футбола.