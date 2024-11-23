По словам бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, современный футбол стал слишком коммерческим, и он сожалеет, что был причастен к этому.
Главные тезисы
- Современный футбол стал слишком коммерческим из-за перенасыщенности деньгами, что ведет к утрате аутентичности игры.
- Увеличение числа матчей и турниров в сочетании с масштабными финансовыми соглашениями приводит к снижению интереса болельщиков, по мнению бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера.
- Блаттер признал свою причастность к созданию коммерческого монстра в футболе, который стал “золотым дном” для телевидения, но привел к снижению интереса к игре.
Блаттер раскритиковал современный футбол за перенасыщенность деньгами
Бывший глава ФИФА вспоминает , что в начале его работы такие компании как Adidas не платили никаких денег, а просто давали мячи и футболки.
Первое коммерческое спонсорское соглашение было подписано только в 1976 году с Coca-Cola. А потом появилось общественное телевидение, крутившее рекламу.
Блаттер предупредил о вероятном упадке футбола
Блаттер подчеркнул, что футбол стал "золотым дном" для телевидения, невероятным шоу, которое можно было продать за огромные деньги.
Эксглава ФИФА подчеркнул, что первым действительно прибыльным чемпионатом мира стал ЧМ-2010 в Южной Африке.
Он выразил недовольство увеличением количества матчей и турниров из-за желания увеличить прибыльность футбола.
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