Экспрезидент ФИФА выразил разочарование современным футболом. В чем причина
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Спорт
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Экспрезидент ФИФА выразил разочарование современным футболом. В чем причина

Йозеф Блаттер
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Источник:  online.ua

По словам бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, современный футбол стал слишком коммерческим, и он сожалеет, что был причастен к этому.

Главные тезисы

  • Современный футбол стал слишком коммерческим из-за перенасыщенности деньгами, что ведет к утрате аутентичности игры.
  • Увеличение числа матчей и турниров в сочетании с масштабными финансовыми соглашениями приводит к снижению интереса болельщиков, по мнению бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера.
  • Блаттер признал свою причастность к созданию коммерческого монстра в футболе, который стал “золотым дном” для телевидения, но привел к снижению интереса к игре.

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Мой предшественник Авеланж после чемпионата мира в ЮАР сказал мне, что я создал монстра. Он был прав. ФИФА была бедна, когда я пришел туда как директор программ развития в 1975 году, — отмечает Блаттер.

Бывший глава ФИФА вспоминает , что в начале его работы такие компании как Adidas не платили никаких денег, а просто давали мячи и футболки.

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Йозеф Блаттер

Первое коммерческое спонсорское соглашение было подписано только в 1976 году с Coca-Cola. А потом появилось общественное телевидение, крутившее рекламу.

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Блаттер подчеркнул, что футбол стал "золотым дном" для телевидения, невероятным шоу, которое можно было продать за огромные деньги.

Эксглава ФИФА подчеркнул, что первым действительно прибыльным чемпионатом мира стал ЧМ-2010 в Южной Африке.

Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он сидел в удобной позе и денежная машина работала. Теперь он разгоняет ее все сильнее, — подчеркнул Блаттер.

Он выразил недовольство увеличением количества матчей и турниров из-за желания увеличить прибыльность футбола.

Мы являемся свидетелями распродажи футбола. Возьмите пример УЕФА. Когда-то существовал Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков и выставочный турнир. Сейчас есть Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций из 36 команд. А еще Лига наций. В 2026 году на чемпионате мира выступят 48 стран, а это четверть всех стран-членов ФИФА. Кроме того, с 2025 г. появится Клубный чемпионат мира ФИФА с 32 командами. Всем нравится, потому что денег очень много. Но это перенасыщение приводит к падению интереса болельщиков. Куда двигается футбол? — подчеркивает Блаттер.

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