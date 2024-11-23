За словами колишнього очільника ФІФА Йозефа Блаттера, сучасний футбол став занадто комерційним, і він жалкує, що був причетний до цього.

Блаттер розкритикував сучасний футбол за перенасиченість грошима

Мій попередник Авеланж після чемпіонату світу в ПАР сказав мені, що я створив монстра. Він мав рацію. ФІФА була бідною, коли я прийшов туди як директор програм розвитку в 1975 році, — зазначає Блаттер. Поширити

Колишній очільник ФІФА згадує, що на початку його роботи такі компанії як Adidas не платили ніяких грошей, а просто давали м'ячі та футболки.

Йозеф Блаттер

Першу комерційну спонсорську угоду було підписано лише у 1976 році з Coca-Cola. А потім з’явилось громадське телебачення, яке крутило рекламу.

Блаттер попередив про ймовірний занепад футболу

Блаттер підкреслив, що футбол став “золотим дном” для телебачення, неймовірним шоу, яка можна було продати за величезні гроші.

Ексглава ФІФА підкреслив, що першим насправді прибутковим чемпіонатом світу став ЧС-2010 у Південній Африці.

Коли Інфантіно став президентом у 2016 році, він сидів у зручній позі, і грошова машина працювала. Тепер він розганяє її все сильніше, — підкреслив Блаттер. Поширити

Він висловив незадоволення збільшенням кількості матчів та турнірів через бажання збільшити прибутковість футболу.