Експрезидент ФІФА висловив розчарування сучасним футболом. У чому причина
Категорія
Спорт
Дата публікації

Експрезидент ФІФА висловив розчарування сучасним футболом. У чому причина

Йозеф Блаттер
Джерело:  online.ua

За словами колишнього очільника ФІФА Йозефа Блаттера, сучасний футбол став занадто комерційним, і він жалкує, що був причетний до цього.

Головні тези:

  • Сучасний футбол став занадто комерційним через перенасиченість грошима, вказує колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.
  • Блаттер визнає свою причетність до створення “монстра” у вигляді комерційного футболу та негативного впливу на гру.
  • Поступове збільшення числа матчів та турнірів у поєднанні з масштабними грошовими угодами веде до втрати інтересу уболівальників.
  • Блаттер підкреслює, що комерційна орієнтація сучасного футболу призводить до занепаду традицій та аутентичності гри.
  • За критичним судженням Блаттера, перспектива подальшого розвитку футболу у цьому напрямку є невизначеною та повна ризиків для спортивного світу.

Блаттер розкритикував сучасний футбол за перенасиченість грошима

Мій попередник Авеланж після чемпіонату світу в ПАР сказав мені, що я створив монстра. Він мав рацію. ФІФА була бідною, коли я прийшов туди як директор програм розвитку в 1975 році, — зазначає Блаттер.

Колишній очільник ФІФА згадує, що на початку його роботи такі компанії як Adidas не платили ніяких грошей, а просто давали м'ячі та футболки.

Експрезидент ФІФА зізнався у причетності до згубного впливу на сучасний футбол
Йозеф Блаттер

Першу комерційну спонсорську угоду було підписано лише у 1976 році з Coca-Cola. А потім з’явилось громадське телебачення, яке крутило рекламу.

Блаттер попередив про ймовірний занепад футболу

Блаттер підкреслив, що футбол став “золотим дном” для телебачення, неймовірним шоу, яка можна було продати за величезні гроші.

Ексглава ФІФА підкреслив, що першим насправді прибутковим чемпіонатом світу став ЧС-2010 у Південній Африці.

Коли Інфантіно став президентом у 2016 році, він сидів у зручній позі, і грошова машина працювала. Тепер він розганяє її все сильніше, — підкреслив Блаттер.

Він висловив незадоволення збільшенням кількості матчів та турнірів через бажання збільшити прибутковість футболу.

Ми є свідками розпродажу футболу. Візьміть для прикладу УЄФА. Колись існував Кубок чемпіонів, Кубок володарів кубків та виставковий турнір. Зараз є Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій з 36 команд. А ще Ліга націй. У 2026-му році на чемпіонаті світу виступлять 48 країн, а це чверть усіх країн-членів ФІФА. Крім того, з 2025 року з'явиться Клубний чемпіонат світу ФІФА із 32 командами. Усім подобається, бо грошей дуже багато. Але це перенасичення призводить до падіння інтересу уболівальників. Куди рухається футбол? — підкреслює Блаттер.

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