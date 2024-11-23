За словами колишнього очільника ФІФА Йозефа Блаттера, сучасний футбол став занадто комерційним, і він жалкує, що був причетний до цього.
Головні тези:
- Сучасний футбол став занадто комерційним через перенасиченість грошима, вказує колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.
- Блаттер визнає свою причетність до створення “монстра” у вигляді комерційного футболу та негативного впливу на гру.
- Поступове збільшення числа матчів та турнірів у поєднанні з масштабними грошовими угодами веде до втрати інтересу уболівальників.
- Блаттер підкреслює, що комерційна орієнтація сучасного футболу призводить до занепаду традицій та аутентичності гри.
- За критичним судженням Блаттера, перспектива подальшого розвитку футболу у цьому напрямку є невизначеною та повна ризиків для спортивного світу.
Блаттер розкритикував сучасний футбол за перенасиченість грошима
Колишній очільник ФІФА згадує, що на початку його роботи такі компанії як Adidas не платили ніяких грошей, а просто давали м'ячі та футболки.
Першу комерційну спонсорську угоду було підписано лише у 1976 році з Coca-Cola. А потім з’явилось громадське телебачення, яке крутило рекламу.
Блаттер попередив про ймовірний занепад футболу
Блаттер підкреслив, що футбол став “золотим дном” для телебачення, неймовірним шоу, яка можна було продати за величезні гроші.
Ексглава ФІФА підкреслив, що першим насправді прибутковим чемпіонатом світу став ЧС-2010 у Південній Африці.
Він висловив незадоволення збільшенням кількості матчів та турнірів через бажання збільшити прибутковість футболу.
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