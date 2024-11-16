Жіноча збірна України з пляжного футболу виборола бронзу на турнірі в Саудівській Аравії
Категорія
Спорт
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Жіноча збірна України з пляжного футболу виборола бронзу на турнірі в Саудівській Аравії

Мирослава Випасняк
Джерело:  online.ua

Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла суперниць з Англії у рамках боротьби за бронзові нагороди на престижному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії. 

Головні тези:

  • У першому таймі українки влаштували гольову феєрію, забивши 2 голи у ворота англійської команди.
  • Другий тайм був відзначений жорсткою боротьбою та різними емоціями, проте українська команда утрималася й виборола бронзу.
  • Гра на турнірі Neom Beach Soccer Cup пройшла із захоплюючим напруженням.
  • До перемоги української збірної допомогли вправні голкіперські та нападницькі дії, які принесли команді заслужену нагороду.
  • Бронзова медаль на турнірі в Саудівській Аравії стала важливим досягненням для жіночої збірної України з пляжного футболу.

Що відомо про перемогу збірної України над командою з Англії

Зазначається, що у першому таймі українки влаштували справжню гольову феєрію, забивши у ворота англійської команди 2 мячі.

Мирослава Випасняк вразила ворота суперниць бічною "бісиклетою". Олександра Скибіна переправила м’яча у ворота з близької відстані — 2:0.

Згодом анлійки відігрались, однак ще один гол забила Анастасія Бавзенюк.

Під кінець першого тайму рахунок складав 3:2 на користь української команди.

Що відбувалось у другому таймі

Другий тайм був відзначений жорсткою боротьбою і малою кількістю гострих моментів. У середині тайму в англійської команди був шанс зрівняти рахунок, однак м’яч поцілив у хрестовину воріт після удару здалеку.

Після цього англійська команда активізувалась і стала грати більш жорстко.

В результаті англійська збірна заробила і реалізувала пенальті, зрівнявши рахунок.

Далі гра стала значно активнішою. Удар Юлії Костюк влучив у поперечину.

Вже майже у середині тайму гол завдяки рікошету від піску забила воротар Анастасія Терех.

У відповідь після розіграшу з центру у ворота української команди залетів м’яч від Букінгем.

Вже під кінець Анастасія Терех здійснила неймовірний сейв, врятувавши українську команду і трохи згодом забила.

В елітному турнірі Neom Beach Soccer брали участь 4 національні збірні. Бразилія та Іспанія зіграють сьогодні у фіналі.

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