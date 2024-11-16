Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла суперниць з Англії у рамках боротьби за бронзові нагороди на престижному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії.
Головні тези:
- У першому таймі українки влаштували гольову феєрію, забивши 2 голи у ворота англійської команди.
- Другий тайм був відзначений жорсткою боротьбою та різними емоціями, проте українська команда утрималася й виборола бронзу.
- Гра на турнірі Neom Beach Soccer Cup пройшла із захоплюючим напруженням.
- До перемоги української збірної допомогли вправні голкіперські та нападницькі дії, які принесли команді заслужену нагороду.
- Бронзова медаль на турнірі в Саудівській Аравії стала важливим досягненням для жіночої збірної України з пляжного футболу.
Що відомо про перемогу збірної України над командою з Англії
Зазначається, що у першому таймі українки влаштували справжню гольову феєрію, забивши у ворота англійської команди 2 мячі.
Мирослава Випасняк вразила ворота суперниць бічною "бісиклетою". Олександра Скибіна переправила м’яча у ворота з близької відстані — 2:0.
Згодом анлійки відігрались, однак ще один гол забила Анастасія Бавзенюк.
Під кінець першого тайму рахунок складав 3:2 на користь української команди.
Що відбувалось у другому таймі
Другий тайм був відзначений жорсткою боротьбою і малою кількістю гострих моментів. У середині тайму в англійської команди був шанс зрівняти рахунок, однак м’яч поцілив у хрестовину воріт після удару здалеку.
Після цього англійська команда активізувалась і стала грати більш жорстко.
В результаті англійська збірна заробила і реалізувала пенальті, зрівнявши рахунок.
Далі гра стала значно активнішою. Удар Юлії Костюк влучив у поперечину.
Вже майже у середині тайму гол завдяки рікошету від піску забила воротар Анастасія Терех.
У відповідь після розіграшу з центру у ворота української команди залетів м’яч від Букінгем.
Вже під кінець Анастасія Терех здійснила неймовірний сейв, врятувавши українську команду і трохи згодом забила.
В елітному турнірі Neom Beach Soccer брали участь 4 національні збірні. Бразилія та Іспанія зіграють сьогодні у фіналі.
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