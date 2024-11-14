Нападника збірної України та італійської “Роми” Артема Довбика номіновано на звання найкращого футболіста і найкращого форварда у 2024 році за версією Globe Soccer Awards.
Головні тези:
- Український футболіст Артем Довбик номінований на звання найкращого футболіста та форварда у 2024 році на Globe Soccer Awards.
- Довбик увійшов до списку з 33 найкращих футболістів року та має шанс отримати цікаві нагороди на церемонії у Дубаї 27 грудня.
- Серед інших претендентів на звання найкращого футболіста 2024 року такі відомі гравці, як Філ Фоден, Ерлінг Холанд, Кілліан Мбаппе та Мохамед Саллах.
- Довбик позмагається за титул кращого нападника разом зі зірками світового футболу, такими як Філ Фоден, Ерлінг Холанд та Кілліан Мбаппе.
- Головна церемонія нагородження Globe Soccer Awards обіцяє стати захопливою подією для всіх шанувальників футболу, під час якої визначать кращих гравців світу.
Що відомо про включення Довбика до списку найкращих футболістів 2024 року
Зазначається, що Довбик увійшов до списку з 33 найкращих футболістів цього року.
Церемонія нагородження має пройти у Дубаї 27 грудня.
Globe Soccer Awards є щорічною премією, яку з 2010 року організовує Європейська асоціація клубів та футбольних агентів.
Український нападник минулого сезону забив 24 голи та зробив 8 асистів за "Жирону", чим допоміг команді виграти бронзові медалі чемпіонату Іспанії та став найкращим бомбардиром турніру.
Що відомо про інших претендентів на звання найкращого футболіста та форварда у 2024 році
Серед інших претендентів:
Півзахисник “Інтера” Ніколо Барелла;
Півзахисник мадридського “Реалу” Джуд Беллінгем;
Захисник “Реалу” Дані Карвахаль
Півзахісник “Інтера” Хака́н Чалханоглу́;
Півзахисник “Ман-Сіті” Філ Фоден;
Нападник “Атлетико” Антуан Грізман;
Захисник “Байєра” Алехандро Грімальдо;
Нападник “Спортингу” Ейнар Дьєкереш;
Нападник “Ман-сіті” Ерлінг Холанн;
Серед претендентів на звання найкращого нападника у 2024 році окрім Довбика Філ Фоден, Ерлінг Холанн, Гаррі Кейн, Еміліано Мартінес, Кілліан Мбаппе, Мохамед Саллах, Вінісіус Джуніор, Ніко Вільямс та Ламін Ямал.
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