Нападника збірної України та італійської “Роми” Артема Довбика номіновано на звання найкращого футболіста і найкращого форварда у 2024 році за версією Globe Soccer Awards.

Що відомо про включення Довбика до списку найкращих футболістів 2024 року

Зазначається, що Довбик увійшов до списку з 33 найкращих футболістів цього року.

Церемонія нагородження має пройти у Дубаї 27 грудня.

Globe Soccer Awards є щорічною премією, яку з 2010 року організовує Європейська асоціація клубів та футбольних агентів.

Український нападник минулого сезону забив 24 голи та зробив 8 асистів за "Жирону", чим допоміг команді виграти бронзові медалі чемпіонату Іспанії та став найкращим бомбардиром турніру.

Що відомо про інших претендентів на звання найкращого футболіста та форварда у 2024 році

Серед інших претендентів:

Півзахисник “Інтера” Ніколо Барелла;

Півзахисник мадридського “Реалу” Джуд Беллінгем;

Захисник “Реалу” Дані Карвахаль

Півзахісник “Інтера” Хака́н Чалханоглу́;

Півзахисник “Ман-Сіті” Філ Фоден;

Нападник “Атлетико” Антуан Грізман;

Захисник “Байєра” Алехандро Грімальдо;

Нападник “Спортингу” Ейнар Дьєкереш;

Нападник “Ман-сіті” Ерлінг Холанн;

Список претендентів на звання найкращого футболіста 2024 року

Серед претендентів на звання найкращого нападника у 2024 році окрім Довбика Філ Фоден, Ерлінг Холанн, Гаррі Кейн, Еміліано Мартінес, Кілліан Мбаппе, Мохамед Саллах, Вінісіус Джуніор, Ніко Вільямс та Ламін Ямал.