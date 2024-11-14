Довбика номінували на звання найкращого футболіста 2024 року
Категорія
Спорт
Дата публікації

Довбика номінували на звання найкращого футболіста 2024 року

Артем Довбик
Джерело:  online.ua

Нападника збірної України та італійської “Роми” Артема Довбика номіновано на звання найкращого футболіста і найкращого форварда у 2024 році за версією Globe Soccer Awards. 

Головні тези:

  • Український футболіст Артем Довбик номінований на звання найкращого футболіста та форварда у 2024 році на Globe Soccer Awards.
  • Довбик увійшов до списку з 33 найкращих футболістів року та має шанс отримати цікаві нагороди на церемонії у Дубаї 27 грудня.
  • Серед інших претендентів на звання найкращого футболіста 2024 року такі відомі гравці, як Філ Фоден, Ерлінг Холанд, Кілліан Мбаппе та Мохамед Саллах.
  • Довбик позмагається за титул кращого нападника разом зі зірками світового футболу, такими як Філ Фоден, Ерлінг Холанд та Кілліан Мбаппе.
  • Головна церемонія нагородження Globe Soccer Awards обіцяє стати захопливою подією для всіх шанувальників футболу, під час якої визначать кращих гравців світу.

Що відомо про включення Довбика до списку найкращих футболістів 2024 року

Зазначається, що Довбик увійшов до списку з 33 найкращих футболістів цього року.

Церемонія нагородження має пройти у Дубаї 27 грудня.

Globe Soccer Awards є щорічною премією, яку з 2010 року організовує Європейська асоціація клубів та футбольних агентів.

Український нападник минулого сезону забив 24 голи та зробив 8 асистів за "Жирону", чим допоміг команді виграти бронзові медалі чемпіонату Іспанії та став найкращим бомбардиром турніру.

Що відомо про інших претендентів на звання найкращого футболіста та форварда у 2024 році

Серед інших претендентів:

Півзахисник “Інтера” Ніколо Барелла;

Півзахисник мадридського “Реалу” Джуд Беллінгем;

Захисник “Реалу” Дані Карвахаль

Півзахісник “Інтера” Хака́н Чалханоглу́;

Півзахисник “Ман-Сіті” Філ Фоден;

Нападник “Атлетико” Антуан Грізман;

Захисник “Байєра” Алехандро Грімальдо;

Нападник “Спортингу” Ейнар Дьєкереш;

Нападник “Ман-сіті” Ерлінг Холанн;

Довбика номінували на звання найкращого гравця та бомбардира у 2024 році
Список претендентів на звання найкращого футболіста 2024 року

Серед претендентів на звання найкращого нападника у 2024 році окрім Довбика Філ Фоден, Ерлінг Холанн, Гаррі Кейн, Еміліано Мартінес, Кілліан Мбаппе, Мохамед Саллах, Вінісіус Джуніор, Ніко Вільямс та Ламін Ямал.

Довбика номінували на звання найкращого гравця та бомбардира у 2024 році
Список претендентів на звання найкращого футболіста 2024 року

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Італійська преса вибухнула компліментами на адресу Довбика після чергової поразки Роми
Артем Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Довбик увійшов до топ-30 кращих бомбардирів світу
Артем Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Довбик може пропустити принаймні один матч за Рому. Що сталось
Артем Довбик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?