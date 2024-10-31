Форвард збірної України і італійської Роми Артем Довбик через проблеми з коліном може пропустити матч 10 туру Серії А проти Торіно.

Що відомо про проблеми Довбика з коліном та проблеми Роми без Довбика

Зазначається, що Рома цього сезону здобула лише 3 перемоги у всіх турнірах, у яких брала участь. Окрім цього замість Даніеле Де Россі пост головного тренера зайняв Іван Юрич.

У четвер, 31 жовтня Рома має провести матч проти Торіно у рамках 10 туру серії А.

Проте український нападник Артем Довбик через проблеми з коліном може пропустити цей поєдинок.

Артем Довбик

За інформацією італійських ЗМІ, Довбик не зміг провести повноцінне тренування напередодні матчу з Торіно через дискомфорт у коліні.

Наразі він вже проходить медичний огляд.

Ймовірно, Рома може поберегти Артема та залишити його поза основою, щоб не погіршити стан коліна. Сам же Довбик горить бажанням зіграти проти туринців.

Що відомо про гру Довбика у Ромі

Нападник збірної України та італійської “Роми” Артем Довбик зайняв 29-те місце за результатами голосування у рамках вручення "Золотого м'яча"-2024.

Італійські ЗМІ високо оцінили гру українського нападника Артема Довбика у складі Роми.

Український форвард Артем Довбик відзначився фантастичним голом у складі Роми у ворота Монци і отримав схвальні відгуки від італійської преси.

Зазначається, що поєдинок між Монцою та Ромою завершився із рахунком 1:1. Голом за “вовків” відзначився саме Довбик.

У боротьбі під час взяття воріт Монци Довбик спочатку максимально використав власні габарити, а потім елегантно перегравши двух захисників, відправив м’яч у ворота.