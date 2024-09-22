Український форвард Артем Довбик у складі італійської “Роми” долучився до розгрому "Удінезе" в 5-му турі італійської Серії А.

Що відомо участь Довбика у розгромній перемозі Роми над Удінезе

Зазначається, що саме Довбик відкрив рахунок голом на 19-ї хвилині поєдинку між Ромою та Удінезе.

Ель-Шаараві віддав передачу до вільної зони після перехоплення. Довбик увірвався туди та лівою потужно пробив у дальній кут воріт.

На початку другого тайму Рома подвоїла власну перевагу за рахунок пенальті, забитого Дибалою після фолу Бійола.

Артем Довбик

Третім голом у ворота Удінезе відзначився Бальданці, який зіграв у стінку з Довбиком на вході в штрафний та переграв Окоє в ближньому бою.

Це перша перемога Роми у цьому сезоні Серії А. Наразі команда Довбика посідає 9-те місце в турнірній таблиці, маючи 6 очок.

"Удінезе" наразі залишився в топ-3, а в активі команди Кости Руняїча 10 пунктів.

Що відомо про успіхи Довбика у складі Роми

Український форвард Артем Довбик забив перший гол у складі італійської Роми у матчі 4-го туру Серії А проти Дженоа.

Зазначається, що свій перший гол у складі Роми Довбик оформив у першому таймі протистояння проти Дженоа.

На 37-ї хвилині Довбик відкрив рахунок у зустрічі і вивів Рому вперед.

В результаті масованої атаки футболістів Роми Пізіллі завдав удару у кут воріт кіпера Дженоа Голліні. Той відбив м’яч перед собою, однак Довбик успішно зіграв на добивання.

Арбітр спершу гол не зарахував через офсайд. Однак, після втручання VAR суддівська бригада змінила рішення. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Роми".