Украинский форвард Артем Довбик в составе итальянской "Ромы" присоединился к разгрому "Удинезе" в 5 туре итальянской Серии А.
Главные тезисы
- Артем Довбик забил гол и помог итальянской “Роме” одержать первую победу в Серии А
- Участие Довбика в разгромной победе Ромы над “Удинезе” включало открытие счета на 19-й минуте и другие важные игровые моменты
- Украинский форвард демонстрирует высокий уровень игры, оставаясь важным игроком для “Ромы” и радуя болельщиков своими успехами
- Рома занимает 9-е место в турнирной таблице после победы над “Удинезе”.
- Артем Довбик также отличился голом в матче против Дженоа, становясь важным звеном в нападении Ромы
Что известно участие Довбика в разгромной победе Ромы над Удинезе
Отмечается , что именно Довбик открыл счет голом на 19-й минуте поединка между Ромой и Удинезе.
Эль-Шаарави отдал передачу в свободную зону после перехвата. Довбик ворвался туда и левой мощно пробил в дальний угол ворот.
В начале второго тайма Рома удвоила собственное преимущество за счет пенальти, забитого Дибалой после фола Бийола.
Третьим голом в ворота Удинезе отличился Бальданци, сыгравший в стенку с Довбиком на входе в штрафную и обыгравший Глаз в ближнем бою.
Это первая победа Ромы в этом сезоне Серии А. Сейчас команда Довбика занимает 9 место в турнирной таблице, имея 6 очков.
"Удинезе" остался в топ-3, а в активе команды Косты Руняича 10 пунктов.
Что известно об успехах Довбика в составе Ромы
Украинский форвард Артем Довбик забил первый гол в составе итальянской Ромы в матче 4-го тура Серии А против Дженоа.
Отмечается, что свой первый гол в составе Ромы Довбик оформил в первом тайме противостояние против Дженоа.
На 37-й минуте Довбык открыл счет во встрече и вывел Рому вперед.
В результате массированной атаки футболистов Ромы Пизилли нанес удар в угол ворот кипера Дженоа Голлини. Тот отразил мяч перед собой, однако Довбик успешно сыграл на добивании.
Арбитр сначала гол не засчитал из-за офсайда. Однако после вмешательства VAR судейская бригада изменила решение. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Ромы".
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-