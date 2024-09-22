Украинский форвард Артем Довбик в составе итальянской "Ромы" присоединился к разгрому "Удинезе" в 5 туре итальянской Серии А.

Что известно участие Довбика в разгромной победе Ромы над Удинезе

Отмечается , что именно Довбик открыл счет голом на 19-й минуте поединка между Ромой и Удинезе.

Эль-Шаарави отдал передачу в свободную зону после перехвата. Довбик ворвался туда и левой мощно пробил в дальний угол ворот.

В начале второго тайма Рома удвоила собственное преимущество за счет пенальти, забитого Дибалой после фола Бийола.

Артем Довбык

Третьим голом в ворота Удинезе отличился Бальданци, сыгравший в стенку с Довбиком на входе в штрафную и обыгравший Глаз в ближнем бою.

Это первая победа Ромы в этом сезоне Серии А. Сейчас команда Довбика занимает 9 место в турнирной таблице, имея 6 очков.

"Удинезе" остался в топ-3, а в активе команды Косты Руняича 10 пунктов.

Что известно об успехах Довбика в составе Ромы

Украинский форвард Артем Довбик забил первый гол в составе итальянской Ромы в матче 4-го тура Серии А против Дженоа.

Отмечается, что свой первый гол в составе Ромы Довбик оформил в первом тайме противостояние против Дженоа.

На 37-й минуте Довбык открыл счет во встрече и вывел Рому вперед.

В результате массированной атаки футболистов Ромы Пизилли нанес удар в угол ворот кипера Дженоа Голлини. Тот отразил мяч перед собой, однако Довбик успешно сыграл на добивании.

Арбитр сначала гол не засчитал из-за офсайда. Однако после вмешательства VAR судейская бригада изменила решение. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Ромы".