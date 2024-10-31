Довбик может пропустить по крайней мере один матч за Рому. Что случилось
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Довбик может пропустить по крайней мере один матч за Рому. Что случилось

Артем Довбик
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Источник:  online.ua

Форвард сборной Украины и итальянской Ромы Артем Довбик из-за проблем с коленом может пропустить матч 10 тура Серии А против Торино.

Главные тезисы

  • Артем Довбик может пропустить матч против Торино из-за проблем с коленом, что ставит под вопрос его участие в игре.
  • Рома имеет сложности в этом сезоне, одержав всего 3 победы, и теперь без Довбика ей придется искать альтернативные варианты в атаке.
  • Довбик занимает 29-е место в голосовании Золотой мяч 2024что свидетельствует о его значимости и влиянии в мире футбола.
  • Украинский нападающий проявил себя в матче с Монцой, забив фантастический гол и получив высокую оценку итальянской прессы.
  • Несмотря на дискомфорт в колене, Довбик горит желанием помочь команде в игре против Торино, что подчеркивает его преданность и профессионализм.

Что известно о проблемах Довбика с коленом и проблемах Ромы без Довбика

Указывается, что Рома в этом сезоне одержала всего 3 победы во всех турнирах, в которых участвовала. Кроме этого вместо Даниэле Де Росси пост главного тренера занял Иван Юрыч.

В четверг, 31 октября, Рома должен провести матч против Торино в рамках 10 тура серии А.

Однако украинский нападающий Артем Довбик из-за проблем с коленом может пропустить этот поединок.

Довбик пропустит матч Ромы против Торино из-за проблем с коленом
Артем Довбик

По информации итальянских СМИ, Довбик не смог провести полноценную тренировку в преддверии матча с Торино из-за дискомфорта в колене.

В настоящее время он уже проходит медицинское освидетельствование.

Вероятно, Рома может уберечь Артема и оставить его вне основания, чтобы не ухудшить состояние колена. Сам Довбик горит желанием сыграть против туринцев.

Что известно об игре Довбика в Роме

Нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик занял 29 место по результатам голосования в рамках вручения "Золотого мяча"-2024. 

Итальянские СМИ высоко оценили игру украинского нападающего Артема Довбика в составе Ромы.

Украинский форвард Артем Довбик отличился фантастическим голом в составе Ромы в ворота Монцы и получил положительные отзывы от итальянской прессы.

Отмечается, что поединок между Монцой и Ромой завершился со счётом 1:1. Голом за "волков" отличился именно Довбик.

В борьбе при взятии ворот Монцы Довбик сначала максимально использовал собственные габариты, а затем элегантно переиграв двух защитников, отправил мяч в ворота.

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