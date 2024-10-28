Довбик вошел в топ-30 лучших бомбардиров мира
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Довбик вошел в топ-30 лучших бомбардиров мира

Артем Довбик
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Источник:  online.ua

Нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик занял 29 место по результатам голосования в рамках вручения "Золотого мяча"-2024.

Что известно о месте Довбика в рейтинге лучших футболистов мира

Довбик стал первым среди украинских футболистов претендентом на получение "Золотого мяча" с 2006 года.

Вместе с Довбиком 29 место занял защитник сборной Германии и его партнер по "Роме" Матс Гуммельс.

27-летний Артем Довбик в прошлом сезоне защищал цвета "Жироны" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24 голами на счету.

Что известно о других претендентах на получение Золотого мяча

Главными претендентами на приз стали лидеры самых успешных команд 2024-го - "Реала" и национальной команды Испании. Мадридцы в сезоне 2023/24 выиграли Суперкубок Испании, Ла Лигу и, конечно, Лигу чемпионов. Вот и лучший бомбардир "сливочных" - Винисиус Жуниор - стал главным фаворитом на "Золотой мяч". Бразилец оформил 24 мяча во всех турнирах, прибавив к 15-ти головам в чемпионате Испании еще шесть — в главном еврокубке. В частности, расстроил "Боруссию" Д в финале турнира.

Пока коэффициент на победу Винисиуса в опросе существенно упал. Цифры находятся в коридоре 1.05-1.44 пункта. Такой подход букмекеров откровенно удивил, но, по всей видимости, связан с инсайдами о ходе голосования за "Золотой мяч-2024".

Джуд Беллингем провел яркий дебютный год в "Реале" Хавбек стал лучшим бомбардиром мадридцев в чемпионате Испании (19 мячей), регулярно забивал в Лиге чемпионов (4 гола) и дошел со сборной Англии до финала Евро-2024. Более того, он был лидером "Трех львов", спас англичан от сенсационного вылета уже в 1/8 финала.

По результативности на награду также вполне могут претендовать испанские футболисты Дани Корвахаль и хавбек английского "Ман-сити" Родри.

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