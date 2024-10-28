Довбик увійшов до топ-30 кращих бомбардирів світу
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Довбик увійшов до топ-30 кращих бомбардирів світу

Артем Довбик
Джерело:  online.ua

Нападник збірної України та італійської “Роми” Артем Довбик зайняв 29-те місце за результатами голосування у рамках вручення "Золотого м'яча"-2024. 

Головні тези:

  • Артем Довбик відзначився як найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії минулого сезону, вигравши 29-те місце у рейтингу “Золотого м'яча”-2024.
  • Головні претенденти на вручення “Золотого м'яча” у цьому році — Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Дані Карвахаль та Родрі.
  • Вінісіус Жуніор став фаворитом на отримання 'Золотого м'яча' завдяки своїм вражаючим досягненням у складі “Реала”.
  • Джуд Беллінгем, який провів яскравий дебютний рік у 'Реалі', також вважається одним із головних аспірантів на цю престижну нагороду.
  • У числі претендентів також іспанські футболісти, серед яких Дані Карвахаль та Родрі, які також демонстрували вражаючу гру у минулому сезоні.

Що відомо про місце Довбика у рейтингу найкращих футболістів світу

Довбик став першим серед українських футболістів претендентом на отримання “Золотого м’яча” з 2006 року.

Разом з Довбиком 29 місце посів захисник збірної Німеччини та його партнер по "Ромі" Матс Гуммельс.

27-річний Артем Довбик минулого сезону захищав кольори "Жирони" і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 24 голами на рахунку.

Що відомо про інших претендентів на отримання Золотого м’яча

Головними претендентами на приз цьогоріч стали лідери найуспішніших команд 2024-го — "Реала" та національної команди Іспанії. Мадридці в сезоні 2023/24 виграли Суперкубок Іспанії, Ла Лігу та, звісно, Лігу чемпіонів. Ось і найкращий бомбардир "вершкових" — Вінісіус Жуніор — став головним фаворитом на "Золотий м'яч". Бразилець оформив 24 м'ячі в усіх турнірах, додавши до 15-ти голів у чемпіонаті Іспанії ще шість — у головному єврокубку. Зокрема, засмутив "Боруссію" Д у фіналі турніру.

Наразі коефіцієнт на перемогу Вінісіуса в опитуванні суттєво впав. Цифри перебувають в коридорі 1.05-1.44 пункти. Такий підхід букмекерів відверто здивував, але, вочевидь, пов'язаний з інсайдами про перебіг голосування за "Золотий м'яч-2024".

Джуд Беллінгем провів яскравий дебютний рік у "Реалі". Хавбек став найкращим бомбардиром мадридців у чемпіонаті Іспанії (19 м'ячів), регулярно забивав у Лізі чемпіонів (4 голи) та дійшов зі збірною Англїі до фіналу Євро-2024. Більше того, він був лідером "Трьох левів", врятувавши англійців від сенсаційного вильоту вже в 1/8 фіналу.

За результативністю на нагороду також цілком можуть претендувати іспанські футболісти Дані Карвахаль та хавбек англійського “Ман-сіті” Родрі.

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