Довбик покорил итальянскую прессу шедевральным голом в составе Ромы ― відео
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Довбик покорил итальянскую прессу шедевральным голом в составе Ромы ― відео

Артем Довбик
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Источник:  Corriere della Sera

Украинский форвард Артем Довбик отличился фантастическим голом в составе Ромы в ворота Монцы и получил положительные отзывы от итальянской прессы.

Главные тезисы

  • Артем Довбик поразил итальянскую прессу шедевральным голом в матче против Монцы в составе Ромы.
  • Его игра вызвала восхищение и положительные отзывы со стороны известных итальянских изданий, таких как Corriere dello Sport.
  • Довбик демонстрирует потенциал быть ведущим игроком и может помочь команде улучшить свою позицию в турнирной таблице Серии А.
  • Итальянские СМИ высоко оценили гол форварда, подчеркнув его умение тянуть на себе всю команду.
  • Надежды связаны с тем, что успехи Довбика могут привести к новым достижениям Ромы в будущих матчах и улучшить их стартовую позицию.

Что известно о фантастическом сотом голе в карьере Довбика

Отмечается, что поединок между Монцой и Ромой завершился со счётом 1:1. Голом за "волков" отличился именно Довбик.

В борьбе при взятии ворот Монцы Довбик сначала максимально использовал собственные габариты, а затем элегантно переиграв двух защитников, отправил мяч в ворота.

Что известно о реакции итальянских СМИ на игру Довбика в матче против Монцы

Этот гол вызвал положительные отзывы со стороны итальянских СМИ. В частности украинского форварда похвалило издание Corriere dello Sport, подчеркнув, что Довбик пытается тянуть на себе всю команду.

Это был гол после огромного слалома. Он прошел двух защитников Монцы, прежде чем поразить ворота и переиграть Пицциньякко. Артем Довбык голами пытается нести Рому на своих плечах. В приведшем к голу моменту украинец продемонстрировал настоящий шедевр — с самого начала, когда освободился от опеки Иццо, до его дриблинга и результативного удара, — отмечается в материале издания.

Журналисты также подчеркнули, что незадолго до того, как забить, Довбик не смог реализовать другую замечательную возможность.

Юрич знает, что нападающий еще не так смертоносен, каким мог бы быть, и ему есть куда совершенствоваться — а это может привести к множеству голов. В Риме лучший бомбардир Ла Лиги будет все больше становиться любимцем болельщиков, особенно при отсутствии Дыбалы, — подчеркивают авторы материала.

Пока Рома занимает девятую позицию в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков в активе. Свой следующий матч "волки" проведут 20 октября против "Интера".

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