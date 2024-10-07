Украинский форвард Артем Довбик отличился фантастическим голом в составе Ромы в ворота Монцы и получил положительные отзывы от итальянской прессы.
Главные тезисы
- Артем Довбик поразил итальянскую прессу шедевральным голом в матче против Монцы в составе Ромы.
- Его игра вызвала восхищение и положительные отзывы со стороны известных итальянских изданий, таких как Corriere dello Sport.
- Довбик демонстрирует потенциал быть ведущим игроком и может помочь команде улучшить свою позицию в турнирной таблице Серии А.
- Итальянские СМИ высоко оценили гол форварда, подчеркнув его умение тянуть на себе всю команду.
- Надежды связаны с тем, что успехи Довбика могут привести к новым достижениям Ромы в будущих матчах и улучшить их стартовую позицию.
Что известно о фантастическом сотом голе в карьере Довбика
Отмечается, что поединок между Монцой и Ромой завершился со счётом 1:1. Голом за "волков" отличился именно Довбик.
В борьбе при взятии ворот Монцы Довбик сначала максимально использовал собственные габариты, а затем элегантно переиграв двух защитников, отправил мяч в ворота.
Что известно о реакции итальянских СМИ на игру Довбика в матче против Монцы
Этот гол вызвал положительные отзывы со стороны итальянских СМИ. В частности украинского форварда похвалило издание Corriere dello Sport, подчеркнув, что Довбик пытается тянуть на себе всю команду.
Журналисты также подчеркнули, что незадолго до того, как забить, Довбик не смог реализовать другую замечательную возможность.
Пока Рома занимает девятую позицию в турнирной таблице Серии А, имея 10 очков в активе. Свой следующий матч "волки" проведут 20 октября против "Интера".
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