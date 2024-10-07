Украинский форвард Артем Довбик отличился фантастическим голом в составе Ромы в ворота Монцы и получил положительные отзывы от итальянской прессы.

Что известно о фантастическом сотом голе в карьере Довбика

Отмечается, что поединок между Монцой и Ромой завершился со счётом 1:1. Голом за "волков" отличился именно Довбик.

В борьбе при взятии ворот Монцы Довбик сначала максимально использовал собственные габариты, а затем элегантно переиграв двух защитников, отправил мяч в ворота.

Что известно о реакции итальянских СМИ на игру Довбика в матче против Монцы

Этот гол вызвал положительные отзывы со стороны итальянских СМИ. В частности украинского форварда похвалило издание Corriere dello Sport, подчеркнув, что Довбик пытается тянуть на себе всю команду.

Это был гол после огромного слалома. Он прошел двух защитников Монцы, прежде чем поразить ворота и переиграть Пицциньякко. Артем Довбык голами пытается нести Рому на своих плечах. В приведшем к голу моменту украинец продемонстрировал настоящий шедевр — с самого начала, когда освободился от опеки Иццо, до его дриблинга и результативного удара, — отмечается в материале издания. Поделиться

Журналисты также подчеркнули, что незадолго до того, как забить, Довбик не смог реализовать другую замечательную возможность.

Юрич знает, что нападающий еще не так смертоносен, каким мог бы быть, и ему есть куда совершенствоваться — а это может привести к множеству голов. В Риме лучший бомбардир Ла Лиги будет все больше становиться любимцем болельщиков, особенно при отсутствии Дыбалы, — подчеркивают авторы материала. Поделиться