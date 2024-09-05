Довбик пропустит матчи Сборной Украины против Албании и Чехии в Лиге наций

Форвард Артем Довбик не сыграет в составе сборной Украины в групповом этапе Лиги наций 2024/25 против команд Албании и Чехии.

Что известно о причинах отсутствия Довбика в составе сборной Украины в матчах против Албании и Чехии

Отмечается, что украинский нападающий не сможет помочь Сборной в сентябрьских матчах против Албании и Чехии в групповом этапе Лиги наций 2024/25 из-за травмы, полученной во время выступлений за итальянскую "Рому".

Специалисты из медицинского штаба Национальной сборной пришли к выводу, что Довбик не успеет восстановиться до начала матчей в рамках Лиги наций.

Таким образом, Довбик пропустит два начальных матча Сборной Украины в рамках Лиги наций-2024-25.

Артем Довбык

Что известно о внесении Довбика в список номинантов на получение "Золотого мяча"

Украинский форвард Артем Довбык первым после Андрея Шевченко из украинских футболистов был внесен в шорт-лист претендентов на получение награды "Золотой мяч".

По результатам выступлений за "Жирону" в испанской Ла Лиге Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Пока украинский форвард уже играет за итальянскую "Рому".

Среди других претендентов на "Золотой мяч" — Килиан Мбаппе, Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Родри.

Между тем выступающий за мадридский "Реал" украинский голкипер Андрей Лунин попал в десятку лучших вратарей и претендует на получение награды имени Льва Яшина.

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.