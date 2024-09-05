Довбик пропустить матчі Збірної України проти Албанії та Чехії у Лізі націй

Форвард Артем Довбик не зіграє у складі Збірної України у груповому етапі Ліги націй 2024/25 проти команд Албанії та Чехії.
Головні тези:
- Артем Довбик пропустить матчі Ліги націй у складі Збірної України проти Албанії та Чехії через травму, отриману на футбольному полі.
- Український форвард був внесений до шорт-листу на отримання нагороди “Золотий м'яч” за успішні виступи в іспанській Ла-Лізі.
- Поміж інших претендентів на “Золотий м'яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.
- У списку кращих воротарів також виявився український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський “Реал”.
- Довбик вразив своїми голами у Ла-Лізі, закріпившись на першій сходинці бомбардирів.
Що відомо про причини відсутності Довбика у складі Збірної України у матчах проти Албанії та Чехії
Зазначається, що український нападник не зможе допомогти Збірній у вересневих матчах проти Албанії та Чехії у груповому етапі Ліги націй 2024/25 через травму, отриману під час виступів за італійську “Рому”.
Фахівці з медичного штабу Національної збірної дійшли висновку, що Довбик не встигне відновитися до початку матчів у рамках Ліги націй.
Таким чином Довбик пропустить два початкових матчі Збірної України у рамках Ліги націй-2024-25.
Що відомо про внесення Довбика до списку номінантів на отримання “Золотого м’яча”
Український форвард Артем Довбик першим після Андрія Шевченка з українських футболістів був внесений у шорт-лист претендентів на отримання нагороди “Золотий м'яч”.
За результатами виступів за “Жирону” в іспанській Ла Лізі Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.
Наразі український форвард вже грає за італійську “Рому”.
Серед інших претендентів на “Золотий м’яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.
Між тим український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський "Реал”, потрапив до десятки найкращих воротарів і претендує на отримання нагороди імені Льва Яшина.
Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-