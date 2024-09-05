Довбик пропустить матчі Збірної України у Лізі націй проти Албанії та Чехії
Категорія
Спорт
Дата публікації

Довбик пропустить матчі Збірної України у Лізі націй проти Албанії та Чехії

Артем Довбик
Джерело:  online.ua

Форвард Артем Довбик не зіграє у складі Збірної України у груповому етапі Ліги націй 2024/25 проти команд Албанії та Чехії. 

Головні тези:

  • Артем Довбик пропустить матчі Ліги націй у складі Збірної України проти Албанії та Чехії через травму, отриману на футбольному полі.
  • Український форвард був внесений до шорт-листу на отримання нагороди “Золотий м'яч” за успішні виступи в іспанській Ла-Лізі.
  • Поміж інших претендентів на “Золотий м'яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.
  • У списку кращих воротарів також виявився український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський “Реал”.
  • Довбик вразив своїми голами у Ла-Лізі, закріпившись на першій сходинці бомбардирів.

Що відомо про причини відсутності Довбика у складі Збірної України у матчах проти Албанії та Чехії

Зазначається, що український нападник не зможе допомогти Збірній у вересневих матчах проти Албанії та Чехії у груповому етапі Ліги націй 2024/25 через травму, отриману під час виступів за італійську “Рому”.

Фахівці з медичного штабу Національної збірної дійшли висновку, що Довбик не встигне відновитися до початку матчів у рамках Ліги націй.

Таким чином Довбик пропустить два початкових матчі Збірної України у рамках Ліги націй-2024-25.

Довбик пропустить матчі Збірної України проти Албанії та Чехії у Лізі націй
Артем Довбик

Що відомо про внесення Довбика до списку номінантів на отримання “Золотого м’яча”

Український форвард Артем Довбик першим після Андрія Шевченка з українських футболістів був внесений у шорт-лист претендентів на отримання нагороди “Золотий м'яч”.

За результатами виступів за “Жирону” в іспанській Ла Лізі Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Наразі український форвард вже грає за італійську “Рому”.

Серед інших претендентів на “Золотий м’яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.

Між тим український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський "Реал”, потрапив до десятки найкращих воротарів і претендує на отримання нагороди імені Льва Яшина.

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український футболіст Довбик залишається грати за "Жирону"
Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український футболіст Довбик став гравцем італійської "Роми"
Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Артем Довбик став одним з номінантів на "Золотий м'яч"
Артем Довбик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?