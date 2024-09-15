Украинский форвард Артем Довбик забил первый гол в составе итальянской Ромы в матче 4-го тура Серии А против Дженоа.
Главные тезисы
- Артем Довбик забил свой первый гол в составе Ромы в матче против Дженоа в Серии А, открыв счет на 37-й минуте и выведя команду вперед.
- Довбик опередил Александера Серлота из Вильярреала и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола за сезон.
- Украинец внесен в шорт-лист претендентов на Золотой мяч после успешных выступлений за Жирону в Ла Лиге и перехода в состав Ромы.
- Контракт между Ромой и Довбиком заключен на 5 лет на сумму 30,5 млн евро с возможными бонусами, а Жирона сохранит процент от последующей продажи.
- Артем Довбик продолжает активную карьеру и развивает свой футбольный потенциал в итальянской Роме, играя наравне с другими звездами мирового футбола.
Что известно о первом голе на счету Довбика в чемпионате Италии
Отмечается, что свой первый гол в составе Ромы Довбик оформил в первом тайме противостояние против Дженоа.
На 37-й минуте Довбик открыл счет во встрече и вывел Рому вперед.
В результате массированной атаки футболистов Ромы Пизилли нанес удар в угол ворот кипера Дженоа Голлини. Тот отразил мяч перед собой, однако Довбик успешно сыграл на добивании.
Арбитр сначала гол не засчитал из-за офсайда. Однако после вмешательства VAR судейская бригада изменила решение. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Ромы".
Что известно о достижениях Довбика
Украинский форвард Артем Довбык первым после Андрея Шевченко из украинских футболистов был внесен в шорт-лист претендентов на получение награды "Золотой мяч".
По результатам выступлений за "Жирону" в испанской Ла Лиге Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Пока украинский форвард уже играет за итальянскую "Рому".
Среди других претендентов на "Золотой мяч" - Килиан Мбаппе, Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Родри.
Между тем украинский голкипер Андрей Лунин, выступающий за мадридский "Реал", попал в десятку лучших вратарей и претендует на получение награды имени Льва Яшина. В начале августа форвард сборной Украины Артем Довбик перешел из испанской "Жироны" в итальянскую "Рому".
Довбик заключил с "волками" контракт на пять лет. "Рома" отдала за украинца ориентировочно 30,5 млн. евро. Еще 6 миллионов в евровалюте стороны прописали в договоре бонусами. "Жирона" также будет иметь процент от последующей продажи форварда.
Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.
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