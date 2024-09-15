Український форвард Артем Довбик забив перший гол у складі італійської Роми у матчі 4-го туру Серії А проти Дженоа.

Що відомо про перший гол на рахунку Довбика у чемпіонаті Італії

Зазначається, що свій перший гол у складі Роми Довбик оформив у першому таймі протистояння проти Дженоа.

На 37-ї хвилині Довбик відкрив рахунок у зустрічі і вивів Рому вперед.

В результаті масованої атаки футболістів Роми Пізіллі завдав удару у кут воріт кіпера Дженоа Голліні. Той відбив м’яч перед собою, однак Довбик успішно зіграв на добивання.

Артем Довбик

Арбітр спершу гол не зарахував через офсайд. Однак, після втручання VAR суддівська бригада змінила рішення. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Роми".

Що відомо про досягнення Довбика

Український форвард Артем Довбик першим після Андрія Шевченка з українських футболістів був внесений у шорт-лист претендентів на отримання нагороди “Золотий м'яч”.

За результатами виступів за “Жирону” в іспанській Ла Лізі Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Наразі український форвард вже грає за італійську “Рому”.

Серед інших претендентів на “Золотий м’яч” — Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голланд, Джуд Беллінгем, Гаррі Кейн та Родрі.

Між тим український голкіпер Андрій Лунін, що виступає за мадридський "Реал”, потрапив до десятки найкращих воротарів і претендує на отримання нагороди імені Льва Яшина.На початку серпня форвард збірної України Артем Довбик перейшов із іспанської "Жирони" до італійської "Роми".

Довбик уклав із "вовками" контракт на 5 років. "Рома" віддала за українця орієнтовно 30,5 млн євро. Ще 6 млн у євровалюті сторони прописали в договорі бонусами. "Жирона" також матиме відсоток від наступного продажу форварда.