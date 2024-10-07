Довбик підкорив італійську пресу шедевральним голом у складі Роми ― відео
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Довбик підкорив італійську пресу шедевральним голом у складі Роми ― відео

Артем Довбик
Джерело:  Corriere della Sera

Український форвард Артем Довбик відзначився фантастичним голом у складі Роми у ворота Монци і отримав схвальні відгуки від італійської преси.

Головні тези:

  • Артем Довбик відзначився фантастичним голом у складі Роми у матчі проти Монци.
  • Італійські ЗМІ висловили своє захоплення грою українського форварда, підкресливши, що він намагається тягнути на собі всю команду.
  • Гол Довбика був визнаний шедевром, оскільки він вдало переграв двох захисників Монци перед точним ударом у ворота.
  • У попередньому матчі українець не реалізував іншу гарну нагоду, проте продемонстрував великий потенціал для розвитку своєї гри.
  • Артем Довбик стає улюбленцем вболівальників Роми та покращує свою гру, що може призвести до нових голів у майбутніх матчах.

Що відомо про фантастичний сотий гол у кар’єрі Довбика

Зазначається, що поєдинок між Монцою та Ромою завершився із рахунком 1:1. Голом за “вовків” відзначився саме Довбик.

У боротьбі під час взяття воріт Монци Довбик спочатку максимально використав власні габарити, а потім елегантно перегравши двух захисників, відправив м’яч у ворота.

Що відомо про реакцію італійських ЗМІ на гру Довбика у матчі проти Монци

Цей гол викликав схвальні відгуки з боку італійських ЗМІ. Зокрема, українського форварда похвалило видання Corriere dello Sport, підкресливши, що Довбик намагається тягнути на собі всю команду.

Це був гол після гігантського слалому. Він пройшов двох захисників Монци, перш ніж влучити у ворота та переграти Піцціньякко. Артем Довбик голами намагається нести Рому на своїх плечах. У моменті, який призвів до гола, українець продемонстрував справжній шедевр — від самого початку, коли звільнився від опіки Іццо, до його дриблінгу та результативного удару, — зазначається у матеріалі видання.

Журналісти також підкреслили, що незадовго до того як забити, Довбик не зміг реалізувати іншу чудову нагоду.

Юрич знає, що нападник ще не такий смертоносний, яким міг би бути, і йому є куди вдосконалюватися — а це може призвести до безлічі голів. У Римі найкращий бомбардир Ла Ліги все більше ставатиме улюбленцем уболівальників, особливо за відсутності Дибали, — підкреслюють автори матеріалу.

Наразі Рома посідає дев'яту позицію в турнірній таблиці Серії А, маючи 10 очок в активі. Свій наступний матч "вовки" проведуть 20 жовтня проти Інтера.

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