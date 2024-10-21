Итальянские СМИ высоко оценили игру украинского нападающего Артема Довбика в составе Ромы в поединке против миланского Интера.

Что известно об одобрительных отзывах итальянской прессы об игре Довбика в матче Ромы против Интера

Довбик провел всю игру на поле, активно пытаясь помочь Роме избежать поражения от Интера на собственном поле, однако его усилий оказалось недостаточно.

Интер победил Рому благодаря голу Лаутаро Мартинеса, а Рома допустила уже второе поражение с начала сезона.

При этом итальянская пресса, в частности издание Giallorossi.net, выдало сравнение игры Довбика со львом, который едва ли не единственный сражался против соперника на поле.

Он дрался, как лев, против целого арьергарда соперника. Хорошо разворачиваясь, трудно требовать от него большего в таком матче, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

В то же время издание Gazzetta Giallorossa еще выше оценило игру Довбика.

Единственный, кому приходится нести всю тяжесть атаки своими силами. Стоя спиной к воротам, он делает все возможное, чтобы передать мяч и поднять команду, но, к сожалению, у него никогда нет шанса быть вовлеченным в правильном направлении. Обидно видеть, как его силы тратят впустую, — отмечают итальянские журналисты. Поделиться

Рома после 8 туров занимает 10-е место в таблице Серии А, набрав 10 баллов. Следующий поединок "волки" проведут 24 октября против киевского "Динамо" в рамках Лиги Европы (старт в 19:45).

За Рому Артем уже отыграл 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал ассист.

Что известно о захвате итальянской прессы от игры Довбика

Украинский форвард Артем Довбик отличился фантастическим голом в составе Ромы в ворота Монцы и получил положительные отзывы от итальянской прессы.

Отмечается, что поединок между Монцой и Ромой завершился со счётом 1:1. Голом за "волков" отличился именно Довбик.

В борьбе при взятии ворот Монцы Довбик сначала максимально использовал собственные габариты, а затем элегантно переиграв двух защитников, отправил мяч в ворота.

Этот гол вызвал положительные отзывы со стороны итальянских СМИ. В частности украинского форварда похвалило издание Corriere dello Sport, подчеркнув, что Довбик пытается тянуть на себе всю команду.