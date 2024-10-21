Італійські ЗМІ високо оцінили гру українського нападника Артема Довбика у складі Роми в поєдинку проти міланського Інтера.

Що відомо про схвальні відгуки італійської преси про гру Довбика у матчі Роми проти Інтера

Довбик провів всю гру на полі, активно намагаючись допомогти Ромі уникнути поразки від Інтера на власному полі, однак його зусиль виявилось недостатньо.

Інтер переміг Рому завдяки голу Лаутаро Мартінеса, а Рома припустилась вже другої поразки від початку сезону.

При цьому італійська преса, зокрема видання Giallorossi.net видало порівняння гри Довбика із левом, який чи не єдиний бився проти суперника на полі.

Він бився, як лев, проти цілого ар'єргарду суперника. Добре розвертався, важко вимагати від нього більшого в такому матчі, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

У той же час видання Gazzetta Giallorossa ще вище оцінила гру Довбика.

Єдиний, кому доводиться нести весь тягар атаки самотужки. Стоячи спиною до воріт, він робить все можливе, щоб передати м'яч і підняти команду, але, на жаль, він ніколи не має шансу бути залученим у правильному напрямку. Прикро бачити, як його сили витрачають даремно, — зазначають італійські журналісти. Поширити

Рома після 8-ми турів посідає 10-те місце у таблиці Серії А, набравши 10 балів. Наступний поєдинок "вовки" проведуть 24 жовтня проти київського Динамо у рамках Ліги Європи (старт о 19:45).

За Рому Артем вже відіграв 10 матчів, у яких забив 4 голи та віддав асист.

Що відомо про захват італійської преси від гри Довбика

Український форвард Артем Довбик відзначився фантастичним голом у складі Роми у ворота Монци і отримав схвальні відгуки від італійської преси.

Зазначається, що поєдинок між Монцою та Ромою завершився із рахунком 1:1. Голом за “вовків” відзначився саме Довбик.

У боротьбі під час взяття воріт Монци Довбик спочатку максимально використав власні габарити, а потім елегантно перегравши двух захисників, відправив м’яч у ворота.

Цей гол викликав схвальні відгуки з боку італійських ЗМІ. Зокрема, українського форварда похвалило видання Corriere dello Sport, підкресливши, що Довбик намагається тягнути на собі всю команду.