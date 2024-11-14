Довбика номинировали на звание лучшего футболиста 2024 года
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Довбика номинировали на звание лучшего футболиста 2024 года

Артем Довбик
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Источник:  online.ua

Нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик номинирован на звание лучшего футболиста и лучшего форварда в 2024 году по версии Globe Soccer Awards.

Главные тезисы

  • Артем Довбик номинирован на звание лучшего футболиста и лучшего форварда в 2024 году по версии Globe Soccer Awards.
  • Довбик вошел в список из 33 лучших футболистов года и имеет шанс получить награды на церемонии в Дубае.
  • Список претендентов на звание лучшего футболиста 2024 включает таких известных игроков, как Фил Фоден, Эрлинг Холанд, Киллиан Мбаппе и Мохамед Саллах.
  • Рядом с Довбиком за титул лучшего нападающего будут бороться звезды мирового футбола, такие как Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Киллиан Мбаппе.
  • Церемония Globe Soccer Awards является ежегодным мероприятием, где определяют лучших игроков мира, и обещает стать увлекательным событием для всех поклонников футбола.

Что известно о включении Довбика в список лучших футболистов 2024 года

Отмечается, что Довбик вошел в список из 33 лучших футболистов этого года.

Церемония награждения должна пройти в Дубае 27 декабря.

Globe Soccer Awards является ежегодной премией, которую с 2010 года организует Европейская ассоциация клубов и футбольных агентов.

Украинский нападающий в прошлом сезоне забил 24 гола и сделал 8 ассистов за "Жирону", чем помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата Испании и стал лучшим бомбардиром турнира.

Что известно о других претендентах на звание лучшего футболиста и форварда в 2024 году

Среди других претендентов:

Полузащитник "Интера" Николо Барелла;

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем;

Защитник "Реала" Дани Карвахаль

Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу;

Полузащитник "Ман-Сити" Фил Фоден;

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризман;

Защитник "Байера" Алехандро Гримальдо;

Нападающий "Спортинга" Эйнар Дьекереш;

Нападающий "Ман-сити" Эрлинг Холанн;

Довбика номинировали на звание лучшего игрока и бомбардира в 2024 году
Список претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года

Среди претендентов на звание лучшего нападающего в 2024 году кроме Довбика Фил Фоден, Эрлинг Холанн, Гарри Кейн, Эмилиано Мартинес, Киллиан Мбаппе, Мохаммед Саллах, Винисиус Джуниор, Нико Уильямс и Ламин Ямал.

Довбика номинировали на звание лучшего игрока и бомбардира в 2024 году
Список претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года

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