Нападающий сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик номинирован на звание лучшего футболиста и лучшего форварда в 2024 году по версии Globe Soccer Awards.
Главные тезисы
- Артем Довбик номинирован на звание лучшего футболиста и лучшего форварда в 2024 году по версии Globe Soccer Awards.
- Довбик вошел в список из 33 лучших футболистов года и имеет шанс получить награды на церемонии в Дубае.
- Список претендентов на звание лучшего футболиста 2024 включает таких известных игроков, как Фил Фоден, Эрлинг Холанд, Киллиан Мбаппе и Мохамед Саллах.
- Рядом с Довбиком за титул лучшего нападающего будут бороться звезды мирового футбола, такие как Фил Фоден, Эрлинг Холанд и Киллиан Мбаппе.
- Церемония Globe Soccer Awards является ежегодным мероприятием, где определяют лучших игроков мира, и обещает стать увлекательным событием для всех поклонников футбола.
Что известно о включении Довбика в список лучших футболистов 2024 года
Отмечается, что Довбик вошел в список из 33 лучших футболистов этого года.
Церемония награждения должна пройти в Дубае 27 декабря.
Globe Soccer Awards является ежегодной премией, которую с 2010 года организует Европейская ассоциация клубов и футбольных агентов.
Украинский нападающий в прошлом сезоне забил 24 гола и сделал 8 ассистов за "Жирону", чем помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата Испании и стал лучшим бомбардиром турнира.
Что известно о других претендентах на звание лучшего футболиста и форварда в 2024 году
Среди других претендентов:
Полузащитник "Интера" Николо Барелла;
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем;
Защитник "Реала" Дани Карвахаль
Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу;
Полузащитник "Ман-Сити" Фил Фоден;
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризман;
Защитник "Байера" Алехандро Гримальдо;
Нападающий "Спортинга" Эйнар Дьекереш;
Нападающий "Ман-сити" Эрлинг Холанн;
Среди претендентов на звание лучшего нападающего в 2024 году кроме Довбика Фил Фоден, Эрлинг Холанн, Гарри Кейн, Эмилиано Мартинес, Киллиан Мбаппе, Мохаммед Саллах, Винисиус Джуниор, Нико Уильямс и Ламин Ямал.
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