Женская сборная Украины по пляжному футболу победила соперниц из Англии в рамках борьбы за бронзовые награды на престижном турнире Neom Beach Soccer Cup в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- Украинские спортсменки одержали победу над командой из Англии со счетом 3:2 и завоевали бронзу на турнире Neom Beach Soccer Cup.
- Первый тайм матча был отмечен голевой феерией украинок, забивших 2 мяча, а затем украинская команда удержала победу в жесткой борьбе во втором тайме.
- Заслуженный успех украинских спортсменок был обусловлен искусными действиями вратарей и нападающих, что помогло им завоевать бронзовую медаль.
- Матч украинской сборной был напряженным и увлекательным, принеся команде важное достижение на турнире в Саудовской Аравии.
- На турнире Neom Beach Soccer Cup приняли участие лучшие национальные сборные, а финал проведут команды Бразилии и Испании.
Что известно о победе сборной Украины над командой из Англии
Отмечается, что в первом тайме украинки устроили настоящую голевую феерию, забив в ворота английской команды 2 мяча.
Мирослава Выпасняк поразила ворота соперниц боковой "бисиклетой". Александра Скибина переправила мяч в ворота с близкого расстояния — 2:0.
Впоследствии анлийки отыгрались, однако еще один гол забила Анастасия Бавзенюк.
К концу первого тайма счет составлял 3:2 в пользу украинской команды.
Что происходило во втором тайме
Второй тайм был отмечен жесткой борьбой и небольшим количеством острых моментов. В середине тайма у английской команды был шанс сравнять счет, однако мяч попал в крестовину ворот после удара издалека.
После этого английская команда активизировалась и стала играть жестче.
В результате английская сборная заработала и реализовала пенальти, сравнив счет.
Дальше игра стала гораздо активнее. Удар Юлии Костюк попал в перекладину.
Уже почти в середине тайма гол благодаря рикошету от песка забила вратарь Анастасия Терех.
В ответ после розыгрыша из центра в ворота украинской команды залетел мяч от Букингема.
Уже на исходе Анастасия Терех совершила невероятный сейв, спаснув украинскую команду и чуть позже забила.
В элитном турнире Neom Beach Soccer участвовали 4 национальных сборных. Бразилия и Испания сыграют в финале.
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