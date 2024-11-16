Женская сборная Украины по пляжному футболу добыла в борьбе бронзу на турнире в Саудовской Аравии
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Спорт
Дата публикации

Женская сборная Украины по пляжному футболу добыла в борьбе бронзу на турнире в Саудовской Аравии

Мирослава Выпасняк
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Источник:  online.ua

Женская сборная Украины по пляжному футболу победила соперниц из Англии в рамках борьбы за бронзовые награды на престижном турнире Neom Beach Soccer Cup в Саудовской Аравии.

Главные тезисы

  • Украинские спортсменки одержали победу над командой из Англии со счетом 3:2 и завоевали бронзу на турнире Neom Beach Soccer Cup.
  • Первый тайм матча был отмечен голевой феерией украинок, забивших 2 мяча, а затем украинская команда удержала победу в жесткой борьбе во втором тайме.
  • Заслуженный успех украинских спортсменок был обусловлен искусными действиями вратарей и нападающих, что помогло им завоевать бронзовую медаль.
  • Матч украинской сборной был напряженным и увлекательным, принеся команде важное достижение на турнире в Саудовской Аравии.
  • На турнире Neom Beach Soccer Cup приняли участие лучшие национальные сборные, а финал проведут команды Бразилии и Испании.

Что известно о победе сборной Украины над командой из Англии

Отмечается, что в первом тайме украинки устроили настоящую голевую феерию, забив в ворота английской команды 2 мяча.

Мирослава Выпасняк поразила ворота соперниц боковой "бисиклетой". Александра Скибина переправила мяч в ворота с близкого расстояния — 2:0.

Впоследствии анлийки отыгрались, однако еще один гол забила Анастасия Бавзенюк.

К концу первого тайма счет составлял 3:2 в пользу украинской команды.

Что происходило во втором тайме

Второй тайм был отмечен жесткой борьбой и небольшим количеством острых моментов. В середине тайма у английской команды был шанс сравнять счет, однако мяч попал в крестовину ворот после удара издалека.

После этого английская команда активизировалась и стала играть жестче.

В результате английская сборная заработала и реализовала пенальти, сравнив счет.

Дальше игра стала гораздо активнее. Удар Юлии Костюк попал в перекладину.

Уже почти в середине тайма гол благодаря рикошету от песка забила вратарь Анастасия Терех.

В ответ после розыгрыша из центра в ворота украинской команды залетел мяч от Букингема.

Уже на исходе Анастасия Терех совершила невероятный сейв, спаснув украинскую команду и чуть позже забила.

В элитном турнире Neom Beach Soccer участвовали 4 национальных сборных. Бразилия и Испания сыграют в финале.

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