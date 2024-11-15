Челси и Тоттенхэм "прицениваются" к украинскому футболисту Забарному
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Челси и Тоттенхэм "прицениваются" к украинскому футболисту Забарному

Забарный
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Источник:  online.ua

Лондонские "Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в трансфере защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Главные тезисы

  • Челси и Тоттенхэм рассматривают возможность трансфера украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута.
  • Илья Забарный пользуется вниманием топ-клубов благодаря впечатляющим выступлениям в текущем сезоне АПЛ.
  • Борнмут оценивает Забарного в 50 млн фунтов, и клуб готов рассмотреть подходящие предложения по трансферу.

Забарный может попасть в английские топ-клубы

По информации источника, "Тоттенхэм" уже длительное время следит за Ильей Забарным и хочет оформить трансфер.

Также интерес к украинскому футболисту проявляет "Челси".

"Борнмут" оценивает Забарного в 50 млн. фунтов. Руководство клуба и тренерский штаб хотели бы оставить украинца в команде, но отпустят его, если получат подобающее предложение.

Илья Забарный хотел бы перейти в клуб высшего уровня, однако готов без проблем остаться в "Борнмуте".

Илья Забарный

В 2023 году "Борнмут" заплатил "Динамо" 22,7 млн евро за трансфер Ильи Забарного.

На счету Забарного 11 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. Украинец — лидер обороны и играет без замен во всех встречах Премьер-лиги.

Transefermarkt оценивает Илью Забарного в 32 млн. евро.

Что известно о перспективах перехода Крапивцова в Челси

Лондонский Челси рассматривает возможность заключения контракта с голкипером юношеской сборной Украины Владиславом Крапивцовым.

Отмечается, что в настоящее время украинский голкипер находится на просмотре в резервной команде "Челси".

Крапивцов пока остается без клуба из-за расформирования "Днепра-1".

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