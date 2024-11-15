Челси и Тоттенхэм "прицениваются" к украинскому футболисту Забарному

Лондонские "Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в трансфере защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
Главные тезисы
- Челси и Тоттенхэм рассматривают возможность трансфера украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута.
- Илья Забарный пользуется вниманием топ-клубов благодаря впечатляющим выступлениям в текущем сезоне АПЛ.
- Борнмут оценивает Забарного в 50 млн фунтов, и клуб готов рассмотреть подходящие предложения по трансферу.
Забарный может попасть в английские топ-клубы
По информации источника, "Тоттенхэм" уже длительное время следит за Ильей Забарным и хочет оформить трансфер.
Также интерес к украинскому футболисту проявляет "Челси".
"Борнмут" оценивает Забарного в 50 млн. фунтов. Руководство клуба и тренерский штаб хотели бы оставить украинца в команде, но отпустят его, если получат подобающее предложение.
В 2023 году "Борнмут" заплатил "Динамо" 22,7 млн евро за трансфер Ильи Забарного.
На счету Забарного 11 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. Украинец — лидер обороны и играет без замен во всех встречах Премьер-лиги.
Transefermarkt оценивает Илью Забарного в 32 млн. евро.
Что известно о перспективах перехода Крапивцова в Челси
Лондонский Челси рассматривает возможность заключения контракта с голкипером юношеской сборной Украины Владиславом Крапивцовым.
Отмечается, что в настоящее время украинский голкипер находится на просмотре в резервной команде "Челси".
Крапивцов пока остается без клуба из-за расформирования "Днепра-1".
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