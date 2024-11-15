Челсі та Тоттенгем "прицінюються" до українського футболіста Забарного

Лондонські "Челсі" та "Тоттенгем" зацікавлені у трансфері захисника "Борнмута" Іллі Забарного.

Забарний може потрапити до англійських топклубів

За інформацією джерела, "Тоттенгем" вже тривалий час стежить за Іллею Забарним і хоче оформити трансфер.

Також інтерес до українського футболіста виявляє "Челсі".

"Борнмут" оцінює Забарного у 50 млн фунтів. Керівництво клубу та тренерський штаб хотіли б залишити українця у команді, але відпустять його, якщо отримають належну пропозицію.

Ілля Забарний хотів би перейти у клуб вищого рівня, проте і готовий без проблем залишитись у "Борнмуті". Поширити

Ілля Забарний

У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.

На рахунку Забарного 11 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.

Transefermarkt оцінює Іллю Забарного у 32 млн євро.

Що відомо про перспективи переходу Крапивцова у Челсі

Лондонський Челсі розглядає можливість підписання контракту з голкіпером юнацької збірної України Владиславом Крапивцовим.

Зазначається, що наразі український голкіпер перебуває на перегляді у резервній команді Челсі.

Крапивцов поки залишається без клубу через розформування "Дніпра-1".