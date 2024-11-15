Челсі та Тоттенгем "прицінюються" до українського футболіста Забарного

Лондонські "Челсі" та "Тоттенгем" зацікавлені у трансфері захисника "Борнмута" Іллі Забарного.
Головні тези:
- Челсі та Тоттенгем виявили інтерес до українського захисника Іллі Забарного і розглядають можливість трансферу з Борнмута.
- Українець Ілля Забарний бажає перейти до клубу вищого рівня, але також готовий залишитись у поточній команді.
- Захисник має вражаючі показники гри в цьому сезоні АПЛ, що зробило його об'єктом спостереження для топклубів.
Забарний може потрапити до англійських топклубів
За інформацією джерела, "Тоттенгем" вже тривалий час стежить за Іллею Забарним і хоче оформити трансфер.
Також інтерес до українського футболіста виявляє "Челсі".
"Борнмут" оцінює Забарного у 50 млн фунтів. Керівництво клубу та тренерський штаб хотіли б залишити українця у команді, але відпустять його, якщо отримають належну пропозицію.
У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
На рахунку Забарного 11 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.
Transefermarkt оцінює Іллю Забарного у 32 млн євро.
Що відомо про перспективи переходу Крапивцова у Челсі
Лондонський Челсі розглядає можливість підписання контракту з голкіпером юнацької збірної України Владиславом Крапивцовим.
Зазначається, що наразі український голкіпер перебуває на перегляді у резервній команді Челсі.
Крапивцов поки залишається без клубу через розформування "Дніпра-1".
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