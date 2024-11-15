Челсі та Тоттенгем "прицінюються" до українського футболіста Забарного
Категорія
Спорт
Дата публікації

Челсі та Тоттенгем "прицінюються" до українського футболіста Забарного

Забарний
Джерело:  online.ua

Лондонські "Челсі" та "Тоттенгем" зацікавлені у трансфері захисника "Борнмута" Іллі Забарного.

Головні тези:

  • Челсі та Тоттенгем виявили інтерес до українського захисника Іллі Забарного і розглядають можливість трансферу з Борнмута.
  • Українець Ілля Забарний бажає перейти до клубу вищого рівня, але також готовий залишитись у поточній команді.
  • Захисник має вражаючі показники гри в цьому сезоні АПЛ, що зробило його об'єктом спостереження для топклубів.

Забарний може потрапити до англійських топклубів

За інформацією джерела, "Тоттенгем" вже тривалий час стежить за Іллею Забарним і хоче оформити трансфер.

Також інтерес до українського футболіста виявляє "Челсі".

"Борнмут" оцінює Забарного у 50 млн фунтів. Керівництво клубу та тренерський штаб хотіли б залишити українця у команді, але відпустять його, якщо отримають належну пропозицію.

Ілля Забарний хотів би перейти у клуб вищого рівня, проте і готовий без проблем залишитись у "Борнмуті".

Ілля Забарний

У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.

На рахунку Забарного 11 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.

Transefermarkt оцінює Іллю Забарного у 32 млн євро.

Що відомо про перспективи переходу Крапивцова у Челсі

Лондонський Челсі розглядає можливість підписання контракту з голкіпером юнацької збірної України Владиславом Крапивцовим. 

Зазначається, що наразі український голкіпер перебуває на перегляді у резервній команді Челсі.

Крапивцов поки залишається без клубу через розформування "Дніпра-1".

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Як виглядає нова форма Української збірної з футболу — фото
Українська збірна з футболу
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Це божевілля. Зінченко описав реакцію відомих футболістів на війну РФ проти України
Зінченко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Довбика номінували на звання найкращого футболіста 2024 року
Артем Довбик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?