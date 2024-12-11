ФІФА назвала країни-господарки ЧС з футболу у 2030 та 2034 роках

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на засіданні Конгресу організації затвердила господарів двох чемпіонатів світу — у 2030 та 2034 роках. Ними стали Іспанія, Португалія та Марокко, й також Саудівська Аравія відповідно.
Головні тези:
- Чемпіонат світу з футболу у 2030 році вперше відбудеться у трьох країнах: Іспанії, Португалії та Марокко, об'єднуючи Європу та Африку.
- Урочисте відкриття чемпіонату світу-2030 відбудеться в Уругваї з нагоди 100-річчя змагань, а подальші матчі пройдуть в Аргентині та Парагваї.
- Саудівська Аравія стала єдиною країною, яка подала заявку на проведення ЧС у 2034 році, й можливо, турнір відбудеться в січні через сприятливі кліматичні умови.
ЧС-2034 пройде у Саудівській Аравії
Міжнародний керівний орган футболу обрав кандидатуру господарів, якими стали Іспанія, Португалія та Марокко у 2030 році, та Саудівська Аравія — у 2034-му.
Також, на честь 100-річчя змагань, перший поєдинок чемпіонату світу-2030 відбудеться в Уругваї, який приймав Мундіаль у 1930-му, а другий та третій — в Аргентині й Парагваї.
Господаркою ЧС-2034 стала Саудівська Аравія, яка стала єдиною країною, що вчасно подала заявку на проведення турніру. Мундіаль у 2034-му можуть провести у січні через прийнятні погодні умови та масштабні релігійні події.
Блаттер розкритикував сучасний футбол за перенасиченість грошима
За словами колишнього очільника ФІФА Йозефа Блаттера, сучасний футбол став занадто комерційним, і він жалкує, що був причетний до цього.
Колишній очільник ФІФА згадує, що на початку його роботи такі компанії як Adidas не платили ніяких грошей, а просто давали м'ячі та футболки.
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