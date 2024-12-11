ФІФА назвала країни-господарки ЧС з футболу у 2030 та 2034 роках
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Спорт
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ФІФА назвала країни-господарки ЧС з футболу у 2030 та 2034 роках

ЧС
Джерело:  FIFA

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на засіданні Конгресу організації затвердила господарів двох чемпіонатів світу — у 2030 та 2034 роках. Ними стали Іспанія, Португалія та Марокко, й також Саудівська Аравія відповідно.

Головні тези:

  • Чемпіонат світу з футболу у 2030 році вперше відбудеться у трьох країнах: Іспанії, Португалії та Марокко, об'єднуючи Європу та Африку.
  • Урочисте відкриття чемпіонату світу-2030 відбудеться в Уругваї з нагоди 100-річчя змагань, а подальші матчі пройдуть в Аргентині та Парагваї.
  • Саудівська Аравія стала єдиною країною, яка подала заявку на проведення ЧС у 2034 році, й можливо, турнір відбудеться в січні через сприятливі кліматичні умови.

ЧС-2034 пройде у Саудівській Аравії

Міжнародний керівний орган футболу обрав кандидатуру господарів, якими стали Іспанія, Португалія та Марокко у 2030 році, та Саудівська Аравія — у 2034-му.

У 2030 році чемпіонат світу прийматимуть одразу три країни — Іспанія, Португалія та Марокко. Вперше в історії чемпіонат світу відбуватиметься у двох різних континентах: Європі та Африці.

Також, на честь 100-річчя змагань, перший поєдинок чемпіонату світу-2030 відбудеться в Уругваї, який приймав Мундіаль у 1930-му, а другий та третій — в Аргентині й Парагваї.

Господаркою ЧС-2034 стала Саудівська Аравія, яка стала єдиною країною, що вчасно подала заявку на проведення турніру. Мундіаль у 2034-му можуть провести у січні через прийнятні погодні умови та масштабні релігійні події.

Блаттер розкритикував сучасний футбол за перенасиченість грошима

За словами колишнього очільника ФІФА Йозефа Блаттера, сучасний футбол став занадто комерційним, і він жалкує, що був причетний до цього.

Мій попередник Авеланж після чемпіонату світу в ПАР сказав мені, що я створив монстра. Він мав рацію. ФІФА була бідною, коли я прийшов туди як директор програм розвитку в 1975 році, — зазначає Блаттер.

Колишній очільник ФІФА згадує, що на початку його роботи такі компанії як Adidas не платили ніяких грошей, а просто давали м'ячі та футболки.

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