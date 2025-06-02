"Реал" очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2025 році

Видання Forbes оприлюднило щорічний рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2025 році.
Головні тези:
- У 2025 році футбольний клуб «Реал» очолив рейтинг найдорожчих спортивних організацій світу.
- За даними Forbes, вартість «Реала» становить 6,75 млрд дол, а річний дохід досягає 1,129 млрд дол.
- На другому місці рейтингу розташувався англійський клуб «Манчестер Юнайтед» з вартістю 6,6 млрд дол.
"Реал" став найдорожчим футбольним клубом світу у 2025 році
Як повідомляє видання, лідером списку знову став іспанський клуб «Реал» (Мадрид).
Вартість «Реала» оцінена в 6,75 млрд дол, що є рекордним показником, а річний дохід склав 1,129 млрд дол.
Далій йдуть англійський «Манчестер Юнайтед» (6,6 млрд дол) та іспанська «Барселона» (5,65 млрд дол).
Топ-10 рейтингу Forbes:
«Реал» (Іспанія) — 6,75 млрд дол (дохід — 1,129 млрд дол)
«Манчестер Юнайтед» (Англія) — 6,6 млрд дол (834 млн дол)
«Барселона» (Іспанія) — 5,65 млрд дол (821 млн дол)
«Ліверпуль» (Англія) — 5,4 млрд дол (773 млн дол)
«Манчестер Сіті» (Англія) — 5,3 млрд дол (901 млн дол)
«Баварія» (Німеччина) — 5,1 млрд дол (827 млн дол)
ПСЖ (Франція) — 4,6 млрд дол (870 млн дол)
«Арсенал» (Англія) — 3,4 млрд дол (771 млн дол)
«Тоттенгем» (Англія) — 3,3 млрд дол (66 млн дол)
«Челсі» (Англія) — 3,25 млрд дол (591 млн дол).
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