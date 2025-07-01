Роналду зізнався, якої роботи дійсно боїться
Категорія
Спорт
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Роналду зізнався, якої роботи дійсно боїться

Роналду поділився своїми планами
Джерело:  The Mirror

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду відверто розповів, що вважає тренерську роботу дуже складною, тому, мовляв, ніколи за неї не візьметься.

Головні тези:

  • Шалені статки португальця дають йому можливість не займатися тренерством після завершення футбольної кар'єри.
  • Роналду й раніше давав зрозуміти, що ця професія його не цікавить.

Роналду поділився своїми планами

Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме португальський нападник є найбільш високооплачуваним спортсменом у світі, адже заробляє 206 млн фунтів стерлінгів на рік.

Журналісти поцікавилися у Роналду, чи планує він працювати тренером після завершення футбольної кар'єри.

Я ніколи не стану тренером. Ніколи. Це дуже складна робота, і вона не входить у мої плани ні через 5, ні через 10, ні через 20 років.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Португальський футболіст

Що цікаво, остання заява зірки вказує на те, не він змінив свою позицію протягом останнього десятиліття.

Так, ще в 2016 він чітко дав зрозуміти усім своїм фанатам, що вони ніколи не побачать його у ролі тренера:

Є інше життя після футболу. Я думаю, що спочатку це буде важко, але якщо ви запитаєте мене, чи хочу я бути тренером, я відповім "ні", — наголосив тоді Роналду.

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