Роналду зізнався, якої роботи дійсно боїться

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду відверто розповів, що вважає тренерську роботу дуже складною, тому, мовляв, ніколи за неї не візьметься.
Головні тези:
- Шалені статки португальця дають йому можливість не займатися тренерством після завершення футбольної кар'єри.
- Роналду й раніше давав зрозуміти, що ця професія його не цікавить.
Роналду поділився своїми планами
Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме португальський нападник є найбільш високооплачуваним спортсменом у світі, адже заробляє 206 млн фунтів стерлінгів на рік.
Журналісти поцікавилися у Роналду, чи планує він працювати тренером після завершення футбольної кар'єри.
Що цікаво, остання заява зірки вказує на те, не він змінив свою позицію протягом останнього десятиліття.
Так, ще в 2016 він чітко дав зрозуміти усім своїм фанатам, що вони ніколи не побачать його у ролі тренера:
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