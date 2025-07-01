Роналду зізнався, якої роботи дійсно боїться

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду відверто розповів, що вважає тренерську роботу дуже складною, тому, мовляв, ніколи за неї не візьметься.

Роналду поділився своїми планами

Що важливо розуміти, станом на сьогодні саме португальський нападник є найбільш високооплачуваним спортсменом у світі, адже заробляє 206 млн фунтів стерлінгів на рік.

Журналісти поцікавилися у Роналду, чи планує він працювати тренером після завершення футбольної кар'єри.

Я ніколи не стану тренером. Ніколи. Це дуже складна робота, і вона не входить у мої плани ні через 5, ні через 10, ні через 20 років. Кріштіану Роналду Португальський футболіст

Що цікаво, остання заява зірки вказує на те, не він змінив свою позицію протягом останнього десятиліття.

Так, ще в 2016 він чітко дав зрозуміти усім своїм фанатам, що вони ніколи не побачать його у ролі тренера: