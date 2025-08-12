Роналду шокував мережу каблучкою для Джорджини Родрігес

Врешті-решт сталося те, чого так довго чекали більшість фанатів португальського футболіста Кріштіану Роналду — він освідчився своїй дівчині Джорджині Родрігес. Однак на цьому приємні сюрпризи не закінчилися.
Головні тези:
- Орієнтовна ціна коштовності - близько 10 мільйонів доларів.
- Закохані познайомилися ще в далекому 2016 році, наразі виховують 2 спільних дітей.
Каблучка для Джорджини шокує вражає ціною
Розкішний подарунок оцінив ювелірний експерт Максвелл Стоун.
За словами останнього, зірковий футболіст перевершив усі очікування, коли освідчився коханій з розкішним діамантом овальної огранки вагою 30 каратів.
Що важливо розуміти, середній розмір заручної каблучки більшості зірок становить близько 4 каратів, тоді як у звичайних людей — приблизно 1 карат.
Максвелл Стоун звертає увагу на те, що вражаючий центральний камінь обрамлюють великі бічні діаманти.
Ба більше, вказано, що сама прикраса майже напевно виконана з платини — найміцнішого, найрідкіснішого і найдорожчого металу для виготовлення каблучок.
За словами експерта, вартість ювелірної колекції Джорджини вже перевищує 4 мільйона доларів, тож не дивно, що її заручний перстень можна назвати "найефектнішим у 2025 році".
