Роналду шокував мережу каблучкою для Джорджини Родрігес

Врешті-решт сталося те, чого так довго чекали більшість фанатів португальського футболіста Кріштіану Роналду — він освідчився своїй дівчині Джорджині Родрігес. Однак на цьому приємні сюрпризи не закінчилися.

Каблучка для Джорджини шокує вражає ціною

Розкішний подарунок оцінив ювелірний експерт Максвелл Стоун.

За словами останнього, зірковий футболіст перевершив усі очікування, коли освідчився коханій з розкішним діамантом овальної огранки вагою 30 каратів.

Що важливо розуміти, середній розмір заручної каблучки більшості зірок становить близько 4 каратів, тоді як у звичайних людей — приблизно 1 карат.

Фото: скриншот

Максвелл Стоун звертає увагу на те, що вражаючий центральний камінь обрамлюють великі бічні діаманти.

Ба більше, вказано, що сама прикраса майже напевно виконана з платини — найміцнішого, найрідкіснішого і найдорожчого металу для виготовлення каблучок.

За словами експерта, вартість ювелірної колекції Джорджини вже перевищує 4 мільйона доларів, тож не дивно, що її заручний перстень можна назвати "найефектнішим у 2025 році".